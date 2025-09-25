«Плевок в лицо читателям и авторам»: в соцсетях обвинили российские книжные издательства в том, что они «фальсифицируют» и публикуют книги от имени несуществующих авторов

Пользователи утверждают, что их пишут копирайтеры. Изначально обвинения касались только книг, связанных с Японией, — они были подписаны именами несуществующих японских авторов, пишет Telegram-канал «Укиё-э каждый день» со ссылкой на пост востоковеда и переводчицы Анны Слащёвой.В качестве примера приводятся несколько книг издательства АСТ — «Япония. Полная история» Танаки Тайдзи, «Ямато. Японский императорский дом» Хаяси Хироси и «Японцы» Хасэгавы Мамору, в предисловии которой говорится, что она «написана японцем для иностранцев».При этом в канале утверждается, что в действительности таких авторов не существует, а книги написаны копирайтерами. Ещё один пример — две книги издательства «Время» с «переводами» стихотворений японской поэтессы Юми Каэдэ, которую Слащёва назвала «фейком и мистификацией».Создание литературного персонажа и написание от его лица книг — это нормальная практика, но попытка выдать его произведения за аутентичные, а тем более слова «Эта книга написана японцем» в предисловии — это плевок в лицо читателям, авторам, востоковедам и всем 120 миллионам японцев. Telegram-канал «Укиё-э каждый день»В ещё одном посте автор Telegram-канала заявляет, что подобная практика используется не только в книгах про Японию, но и «практически во всем нон-фикшене АСТ».Например, книги про футбольные клубы «Реал Мадрид» Рамиро Санчеса Мартинеса и «Манчестер Юнайтед» Роджера Герберта на самом деле написаны автором Андреем Шляховым. Всего в его профиле на сайте АСТ 95 книг на различные темы.#новости