Тайвань не согласится на требование о переносе в США половины производства чипов

С такой инициативой выступал министр торговли США Говард Лютник.Вице-премьер Тайваня Чэн Ли-чюнь заявила, что правительство страны не согласится на сделку, по которой половина полупроводников должна будет производиться в США, пишет Reuters.В конце сентября 2025 года министр торговли США Говард Лютник отметил, что США стремятся производить около половины необходимых для внутреннего потребления чипов. Так американские власти хотят снизить зависимость от зарубежных производителей.TSMC инвестирует $165 млрд в строительство заводов в американском штате Аризона, но основное производство компании останется на Тайване, подчёркивает издание.Товары из Тайваня в США облагаются пошлиной в размере 20%, но более 70% тайваньского экспорта в страну приходится на полупроводники, которые освобождены от тарифов.