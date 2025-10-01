Популярное
Тайвань не согласится на требование о переносе в США половины производства чипов

С такой инициативой выступал министр торговли США Говард Лютник.

  • Вице-премьер Тайваня Чэн Ли-чюнь заявила, что правительство страны не согласится на сделку, по которой половина полупроводников должна будет производиться в США, пишет Reuters.
  • В конце сентября 2025 года министр торговли США Говард Лютник отметил, что США стремятся производить около половины необходимых для внутреннего потребления чипов. Так американские власти хотят снизить зависимость от зарубежных производителей.
  • TSMC инвестирует $165 млрд в строительство заводов в американском штате Аризона, но основное производство компании останется на Тайване, подчёркивает издание.
  • Товары из Тайваня в США облагаются пошлиной в размере 20%, но более 70% тайваньского экспорта в страну приходится на полупроводники, которые освобождены от тарифов.

#новости

6 комментариев