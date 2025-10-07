Популярное
Таня Боброва
Офлайн

Производитель стройматериалов Knauf не смог продать российский бизнес из-за отказа потенциального покупателя

Компания объявила о решении «отказаться от своего бизнеса в России после более чем 30 лет работы» в апреле 2024 года.

Источник: Knauf 
Источник: Knauf 
  • Компания сообщила, что «переговоры последних месяцев» об анонсированной продаже российского бизнеса не привели к соглашению из-за отказа второй стороны.
  • Однако Knauf сохраняет планы по уходу из России и изучает возможные варианты — в условиях санкций и стремясь защитить интересы сотрудников.
  • Российский бизнес уже управляется отдельно от других предприятий группы, отметили в компании. С момента объявления об уходе с рынка Knauf не получала прибыли от него.
  • Knauf объявила об отказе от бизнеса в России в апреле 2024 года. Группа планировала передать его «под местное управление», чтобы в будущем «сохранить рабочие места для более чем 4000 сотрудников». Детали не раскрывали.
  • Представительство «Кнауф Инжиниринг» открыли в Москве в конце 1970-х, говорится на сайте. В 1993 году компания приобрела акции комбината теплоизоляционных и гипсовых изделий в Красногорске. Всего у неё 20 предприятий в России, на которых выпускают сухие строительные смеси, металлопрофили, гипсокартонные плиты, минераловатные утеплители и другое.

#новости

45 комментариев