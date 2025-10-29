Китайские заводы превратились в достопримечательности на фоне роста популярности индустриального туризма — SCMP

Для некоторых компаний туризм стал дополнительным источником выручки.MIT NewsИндустриальный туризм стал «популярным трендом» в Китае, пишет South China Morning Post. Запросы в интернете, связанные с посещением аэрокосмических, автомобильных и авиационных заводов, в октябре 2025 года составили более 20% от общего количества запросов, связанных с туризмом.В китайских соцсетях «вирусятся» экскурсии по заводам, отмечает издание — некоторые пользователи рассказывают, что ждут в очереди больше полугода, чтобы попасть на производство. По словам аналитиков, рост туризма в этом секторе отражает изменение потребительских вкусов и рост доверия к промышленности.Один из заводов Xiaomi в пригороде Пекина принял уже больше 100 тысяч туристов с начала 2025 года, говорится в публикации компании на Weibo. Xiaomi открыла часть производственных мощностей для публики в 2024 году, а с ноября 2025-го планирует увеличить количество экскурсий до 111 в месяц, отмечает SCMP.По данным аналитиков компании ChinaIRN, сектор индустриального туризма в Китае будет в среднем расти на 18% в год — к 2029 году его оценка превысит $42 млрд. Кроме того, открытие заводов для туристов создаёт дополнительные источники выручки для компаний. Например, пивоварня Tsingtao в 2024 году выручила более $28 млн благодаря туристам.#новости