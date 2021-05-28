Правительство России запланировало запретить использование трубочек, ватных палочек и другого одноразового пластика Статьи редакции
Похожий запрет уже действует в Белоруссии для общепита.
- Правительство готовит поправки о запрете на использование неперерабатываемых и трудно извлекаемых материалов, который может коснуться цветного пластика, пластиковых трубочек, ватных палочек и одноразовой посуды. Об этом пишет РБК со ссылкой на вице-премьера Викторию Абрамченко.
- Необходимо создать систему, при которой полезная часть использованного пластика будет возвращена в оборот, отметила она. К 2024 году граждане должны почувствовать видимый результат.
- «Планируем вовлекать в оборот до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности. В результате объем захоронений к 2030 году сократится вдвое», — цитирует РБК вице-премьера.
- В октябре 2019 года российский Минпромторг поддержал идею Роспотребнадзора о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов, но заявил, что это грозит расходами для компаний.
- С 1 января 2021 года в Белоруссии вступил закон, запрещающий использование и продажу одноразовой пластиковой посуды в заведениях общественного питания.
Кто-то: давно в правительстве ничего идиотского не издавали
Правительство: не слова больше
Для тех кто не понял - вы наверное знаете и без меня, как в РФ обстоят дела с переработкой мусора.
Думаю, что здесь будет примерно тоже самое.
Переработка и повторное использование материалов само по себе дело хорошее, но Россия и эффективная работа с отходами это пока две параллельные линии, которые не пересекаются.
Буду рад, если в последствии окажется не так.
две параллельные палочки
Комментарий удален
Почему-то всегда меня не отпускает мнение, что такие идеи – годные и правильные, но как показывает практика, зачастую, реализация выходит совсем не оч.
Пакеты пластиковые надо запретить.
Экоактивистов бы запретить, дурачки ни экономику, ни экологию не знают и занимаются рэкетом бизнеса
Илья, пыхать клей ты можешь и из бумажного пакета, не переживай
Видел я экоактивистов, уж они то и вреда природе больше наносят, и про упомянутые вами наркотики, поболее меня знают
Гораздо экологичнее всех остальных если не пользоваться ими как одноразовыми
Да здравствует вата на спичке как в советские)
что оплатят? отсутствие трубочки в стакане?
Желающий Данила
но заявил, что это грозит расходами для компаний.
То, что пластик - наиболее дешёвая тара, а любую замену в конечном итоге будем оплачивать мы с вами
И эта замена будет такой же одноразовой и вредной, или ещё оплатим процесс чистки тары
Желающий Данила
Ещё налоги, сборы и акцизы не забудьте
Ещё и откат санэпидемстанции и пожарке, ещё и закупка оборудования иностранного в валюте, а значит и откат налоговой и банку
Ну и тару из Китая возить без отлаженных поставок тоже каеф
Конечно легче запретить , чем построит заводы для переработки пластика ps Путин Рассия дна
Ну наконец-то! Теперь можно безальтернативно использовать пальцы рук для чистки ушей😌
Я думаю сначала нужно отремонтировать/заменить оборудование на заводах и предприятиях, связанных с нефтепродуктами, а потом уже глядишь и доберёмся до ватных палочек.
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Давно уже изобрёл новое устройство для чистки/чесаниях ушей. Но ни одна торговая сеть не взяла их на продажу( сам пользуюсь и вся семья тоже более года
Конечно легче запретить , чем построит заводы для переработки пластика ps Путин Рассия дна
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