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Nazigul Jusupova

Правительство России запланировало запретить использование трубочек, ватных палочек и другого одноразового пластика Статьи редакции

Похожий запрет уже действует в Белоруссии для общепита.

  • Правительство готовит поправки о запрете на использование неперерабатываемых и трудно извлекаемых материалов, который может коснуться цветного пластика, пластиковых трубочек, ватных палочек и одноразовой посуды. Об этом пишет РБК со ссылкой на вице-премьера Викторию Абрамченко.
  • Необходимо создать систему, при которой полезная часть использованного пластика будет возвращена в оборот, отметила она. К 2024 году граждане должны почувствовать видимый результат.
  • «Планируем вовлекать в оборот до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности. В результате объем захоронений к 2030 году сократится вдвое», — цитирует РБК вице-премьера.
  • В октябре 2019 года российский Минпромторг поддержал идею Роспотребнадзора о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов, но заявил, что это грозит расходами для компаний.
  • С 1 января 2021 года в Белоруссии вступил закон, запрещающий использование и продажу одноразовой пластиковой посуды в заведениях общественного питания.
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vc.ru

#новость #пластик

1290 просмотров
38 38 комментариев
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38 комментариев
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Nikolay Ganin

4

Кто-то: давно в правительстве ничего идиотского не издавали
Правительство: не слова больше

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Nikolay Ganin

Nikolay
4

Для тех кто не понял - вы наверное знаете и без меня, как в РФ обстоят дела с переработкой мусора.
Думаю, что здесь будет примерно тоже самое.

Переработка и повторное использование материалов само по себе дело хорошее, но Россия и эффективная работа с отходами это пока две параллельные линии, которые не пересекаются.

Буду рад, если в последствии окажется не так.

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Никита Хисматов

Nikolay
1

две параллельные палочки

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Nikolay Ganin

Никита
1

Ватные..

Ответить

Alexey Bo

Nikolay
0

https://youtu.be/kOeAXKUK6aM

Ответить

Alexander B

Nikolay
0

Карго-культ, однако. Практикуем со времён Петра I

Ответить

Комментарий удален

Алексей Рубан

3

Чтоб не бросались

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Silanser

3

Это все опасные предметы для ОМОНА

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Ekaterina Zaitseva

2

Выскажу непопулярное в комментах мнение: эта новость прекрасна! 😀

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Юрий Белкин

2

Почему-то всегда меня не отпускает мнение, что такие идеи – годные и правильные, но как показывает практика, зачастую, реализация выходит совсем не оч. 

Ответить

Пора за дело

2

Ура опять многоразовым шприцам.

Ответить

Timur

0

Пакеты пластиковые надо запретить. 

Ответить

Илья Шишкунов

Timur
–2

Экоактивистов бы запретить, дурачки ни экономику, ни экологию не знают и занимаются рэкетом бизнеса 

Ответить

Константин Рогов

Илья
0

Илья, пыхать клей ты можешь и из бумажного пакета, не переживай

Ответить

Nikolay

Констан…
0

согласен с обоими, но коммент написал потому что орнул, спасибо

Ответить

Илья Шишкунов

Констан…
–1

Видел я экоактивистов, уж они то и вреда природе больше наносят, и про упомянутые вами наркотики, поболее меня знают 

Ответить

Pavel Pavel

Timur
0

Гораздо экологичнее всех остальных если не пользоваться ими как одноразовыми

Ответить

Обычный коктейль

–1

Наконец-то, ватные палочки это какая-то дичь.

Ответить

Илья Шишкунов

Обычный
2

Всё правильно, а вот палец в слюнях это по нашенски

Ответить

Антон Ковойцев

Обычный
0

для самодельщиков, например, незаменимая вещь

Ответить

Станислав Галушка

Обычный
0

Да здравствует вата на спичке как в советские)

Ответить

malleyaa

Станислав
0

давно продаются ватные палочки с бумажным стержнем. не в 19 веке живем

Ответить

Илья Шишкунов

1

Совсем охренели 

Ответить

Желающий Данила

0

Холопы всё оплатят

Ответить

Igor Gorbenko

Желающий
0

что оплатят? отсутствие трубочки в стакане?

Ответить

Желающий Данила

Igor
0

но заявил, что это грозит расходами для компаний.

То, что пластик - наиболее дешёвая тара, а любую замену в конечном итоге будем оплачивать мы с вами

Ответить

Илья Шишкунов

Желающий
1

И эта замена будет такой же одноразовой и вредной, или ещё оплатим процесс чистки тары 

Ответить

Желающий Данила

Илья
0

Ещё налоги, сборы и акцизы не забудьте

Ответить

Илья Шишкунов

Желающий
0

Ещё и откат санэпидемстанции и пожарке, ещё и закупка оборудования иностранного в валюте, а значит и откат налоговой и банку 
Ну и тару из Китая возить без отлаженных поставок тоже каеф 

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Олег Миронов

–1

Конечно легче запретить , чем построит заводы для переработки пластика ps Путин Рассия дна

Ответить

Fyodor

Олег
1
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Александр Еремин

0

Начинаем хорошее. Но получится как с пенсиями. И планом 2020

Ответить

Konstantin Kortava

0

Ну наконец-то! Теперь можно безальтернативно использовать пальцы рук для чистки ушей😌

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Elena Kirikova

0

Я думаю сначала нужно отремонтировать/заменить оборудование на заводах и предприятиях, связанных с нефтепродуктами, а потом уже глядишь и доберёмся до ватных палочек.

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Комментарий удален

Владимир Владимир

0

Давно уже изобрёл новое устройство для чистки/чесаниях ушей. Но ни одна торговая сеть не взяла их на продажу( сам пользуюсь и вся семья тоже более года

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Alexander Bakay

–1

Да начнём же за здравие. А вот закончим как обычно.

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Константин Рогов

–1

чем будет заниматься правительство когда запретит вообще все? 

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Олег Миронов

–1

Конечно легче запретить , чем построит заводы для переработки пластика ps Путин Рассия дна

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