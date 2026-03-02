Популярное
Таня Боброва
Офлайн

Ситуация в ОАЭ: дата-центр AWS столкнулся со сбоем, некоторые роботакси приостановили работу, Apple временно закрыла магазины

Последствия обострения на Ближнем Востоке для бизнеса.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.techinasia.com%2Fnews%2Faws-says-objects-struck-uae-data-center-causing-fire&postId=2766925" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">TechInAsia</a>
Источник: TechInAsia
  • 1 марта 2026 года AWS (облачное подразделение Amazon) сообщило о временном отключении электроэнергии в своём дата-центре в ОАЭ после «попадания объекта» и пожара, пишет Reuters. Восстановление займёт не менее суток, сообщило агентство 2 марта.
  • По словам его источника, из-за отключения питания пострадали финансовые учреждения, которые используют сервисы AWS. Один из крупнейших банков Abu Dhabi Commercial Bank заявил о временном сбое в работе мобильного банкинга и контактном центре, но не уточнил, связан ли он с проблемами в дата-центре AWS, пишет Reuters. Издание The Banker сообщило со ссылкой на пользователей, что со сбоями также столкнулись First Abu Dhabi Bank и Emirates NBD.
  • На фоне обострения на Ближнем Востоке Apple с 28 февраля 2026 года временно закрыла корпоративные офисы и пять магазинов в ОАЭ, пишет американский Forbes. Согласно информации на сайте компании, торговые точки закрыты до 4 марта 2026-го включительно.
  • Операции также приостановили китайские разработчики беспилотных машин, пишет Cnevpost со ссылкой на China Star Market. Полностью тестирование поставил на паузу сервис роботакси Apollo Go от Baidu, WeRide — операции в Дубае (в Абу-Даби работает без изменений).
  • 28 февраля 2026 года Израиль и США нанесли удары по Ирану. В ответ Иран объявил об ударах по Израилю и военным объектам США на Ближнем Востоке. СМИ сообщали в том числе о взрывах в Дубае.

#новости

19 комментариев