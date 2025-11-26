Uber и WeRide запустили в Абу-Даби полностью беспилотные такси без оператора в автомобиле

Компании отметили, что это первый подобный сервис за пределами США. Источник: UberПока функция доступна только на острове Яс — одном из туристических районов Абу-Даби, говорится в заявлении Uber. В будущем зону покрытия увеличат.Беспилотное такси работает в тарифах UberX или Uber Comfort. Пользователи могут выбрать в настройках опцию Autonomous, чтобы повысить шансы на получение соответствующего автомобиля, пишет The Verge.Поездки осуществляются на автомобилях GXR от WeRide, они рассчитаны на пять пассажиров. При этом в машине не будет оператора безопасности. До этого подобная функция была доступна только в некоторых городах США.С конца 2024 года Uber и WeRide тестировали в Абу-Даби беспилотные поездки с оператором в автомобиле.#новости #uber