Данила Бычков
Транспорт

Uber и WeRide запустили в Абу-Даби полностью беспилотные такси без оператора в автомобиле

Компании отметили, что это первый подобный сервис за пределами США.

Источник: Uber
Источник: Uber
  • Пока функция доступна только на острове Яс — одном из туристических районов Абу-Даби, говорится в заявлении Uber. В будущем зону покрытия увеличат.
  • Беспилотное такси работает в тарифах UberX или Uber Comfort. Пользователи могут выбрать в настройках опцию Autonomous, чтобы повысить шансы на получение соответствующего автомобиля, пишет The Verge.
  • Поездки осуществляются на автомобилях GXR от WeRide, они рассчитаны на пять пассажиров. При этом в машине не будет оператора безопасности. До этого подобная функция была доступна только в некоторых городах США.
  • С конца 2024 года Uber и WeRide тестировали в Абу-Даби беспилотные поездки с оператором в автомобиле.

