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Маша Цепелева

Сеть отелей Marriott прекратит работу в России Статьи редакции

Санкции ЕС и США «сделали невозможной» работу гостиниц в стране, объяснили в компании.

  • «Новые ограничения США, Великобритании и ЕС сделают невозможным продолжение работы Marriott или франчайзи отелей на российском рынке. Поэтому мы решили приостановить все операции в России», — указано в сообщении компании.
  • Marriott не уточнила, как будут работать отели сети после ухода бренда с российского рынка.
  • С начала «военной операции» компания потратила $1 млн на помощь сотрудникам в Украине и России — на релокацию, медицинскую и юридическую поддержку. Также Marriott перевела $2,7 млн в благотворительные организации и наняла на работу более 250 беженцев.
  • 10 марта Marriott объявила о закрытии представительства в Москве, приостановке инвестиций в новые отели и все будущие проекты.
  • Компания развивает сеть в России 25 лет. В неё входят 17 отелей в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Сочи, Иркутске, Новосибирске и Нижнем Новгороде.

  • В конце апреля отель Marriott у Павелецкого вокзала в Москве перешел под управление российской Cosmos Hotel Group.

#новость #marriott

4481 просмотров
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113 комментариев
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Мурад Муртазалиев

Сейчас ватники объяснят, что отели были так себе, пусть валят, мы новые отстроим, а они ещё на коленях приползут. И вообще "я этим не пользуюсь"

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Виктория Никанорова

я думаю, большинство из них и слова такого не знают - "Marriott"))

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4 комментария
Андрей

Чё за скрепа такая у либералов радоваться санкциями?

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19 комментариев
Цифровые комплексы

Думаю, они уже заготовили брошюру "10 преимуществ гостевых домов и отдыха дикарём в палатке перед западными отельными сетями"

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1 комментарий
Заходил вчера

вы наверное часто с ними общаетесь что тянете чужое мнение сюда? Потому что мне не понятен почему надо в комментариях писать чужое мнение, а не свое.

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2 комментария
Алексей Чулков

Вас туда хоть раз внутрь пускали (тот случай, когда вы пиццу доставляли - не в счет)?

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2 комментария
Denis Kiselev

Тут сложно.

Как минимум часть отелей не принадлежит мариоту- они им только управляют. Поэтому так просто уйти им будет сложно: они же в одностороннем порядке прекращают контракт с владельцем недвижимости. А он будет не очень рад.

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Иван У.

Нет будем тут голову пеплом посыпать. Отель это что? Комнаты с кроватями в наем на ночь и бляди в фойе. Уж как-нибудь можно и самим такое соорудить.

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1 комментарий
Внимательный кот

Отели физически остаются.

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1 комментарий
Big Boss

И на кой х нам нужно было это все? Ради клочка земли такие издержки? Чтобы бункерный свое самолюбие потешил?

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Цифровые комплексы

Не только он, ещё россияне, до сих пор грезящие какой-то там империей..сраные реваншисты, ненавижу

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1 комментарий
Тарас Свинолюб

Дочь офицера, ты?

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Заходил вчера

так их никто не выгонял. Там же в тексте написана причина:

Санкции ЕС и США «сделали невозможной» работу гостиниц в стране, объяснили в компании.

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20 комментариев
Re Mora

Отрицательный отбор на всех уровнях. Люди которые срут в коробки на складах в wildberries (из другой новости на vc) с радостью развязали бы подобную войну, случись им занять высокое положение в вертикали.

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Роман Тютюнов

Не, ну планы-то были громадные: Киев за три дня, вся операция 3 недели, Янукович (или Медведчук) президент и все встречают освободителей с цветами.
Что же могло пойти не так?

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неформат

хорошие хоть отели были пользовался кто?

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Denis Bystruev

Вторые после Hilton. А если считать по количеству номеров — так вообще первые.

Стандартные бизнес-отели. Когда просыпаешься и сразу не сообразишь, в Берлине ты, Лондоне или Сочи — стандарт один и тот же.

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Poul Komar'

Мариот в гостиничном бизнесе, это как, наверное, Макдональдс в общепите.

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8 комментариев
Speedwagon MMXXII

Отнюдь неплохие отели. Как верно сказал предыдущий оратор — некий Макдональдс по соотношению цена/качество

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1 комментарий
умный человек

гостишка как гостишка.
интересный момент. это единсвенная гостишка, где у меня попросили показать карточку, с которой я оплачивал номер, когда бронировал на букинге.
(как раз был в той что в 300 метрах от павелецкого)
телик был хороший, ютуб смотреть можно было. этим запомнился

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1 комментарий
Denis Kiselev

Нормальные отели со стандартным уровнем сервиса. Ничего волшебного, но все качественно и на уровне. Организация дел была хорошая.

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Андрей

Да механизм уже отлажен, передадут кому нибудь под управление как в Москве, потом все утихнет , обратно заберут

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Сегодняшний волк

==== Вы находитесь здесь ====

Вроде, раньше повесточка была, что никто не уходит, все просто «приостановили» работу, через месяц-два устанут и возобновят?

А тут вон уже McDonalds экстренно спасают, Starbucks закрылся, Marriott уходит, но точно-точно вернется, мамой клянусь!

Следующий шаг после отрицания, я так понимаю, гнев и «не очень-то и нужны были»?

Пока они не вернутся, кто будет сотрудников кормить? Даже если продать отели, спрос, едва после коронавируса приподнявшийся, снова рухнул.

Как там кинотеатры те же себя чувствуют? Если бы Marriott не ушел, проблемы спроса сглаживал бы глобальный бизнес, мол, «где-то кризис, где-то пик, а в среднем жить можно», а теперь кто за банкет заплатит?

Раньше бюджета на всех не хватало, и нужны были западные деньги, а теперь хватит?

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Юрий Б.

Утихнуть оно утихнет или нк утихнет, будущее невозможно предсказать, а вот уходят они в натуре, сейчас прямо.

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Логический месяц

Купят очередные «Весело кто там?», назовут сеть «У Маши в сказке» и нормально. Схема отработана, желающих назначат.
Сарказм, конечно, но по последним событиям – вероятность имеется.

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Askar Tuleev

Я уже устал читать такие новости, но не могу остановиться.

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Виктория Никанорова

не перебарщивайте с думскроллингом

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3 комментария
Speedwagon MMXXII

Переставай, иначе кукуха уедет

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Иван Кучер

Может время перестать это делать и наконец-то начать работать?

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Sergei Serdioukov

Собственно, "Марриотт" - это только брэнд и клеймо на мыльно-рыльных принадлежностях. В собственности в РФ у них ничего нет, Марриотт Гранд, Марриотт Ройал Аврора и Марриотт Тверская в Москве принадлежат Михаилу Гуцериеву, Марриотт Кортъярд в Питере - Александру Говору и т.д. Как работали, так и будут работать.

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Иван Шеметов
Marriott не уточнила, как будут работать отели сети после ухода бренда с российского рынка.

мож мне подарят

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Ренат Зайдуллин

Конечно извиняюсь (пятница), но подарить могут максимум подзалупный творожок. А отели - продать)

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Igor Chimbur

Как обычно средний класс кинули.

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Noblesse. tv

Нормальные отели были- за 70-100$ в сутки уровень сервиса одинаков, в не зависимости от локации.

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Скромный коктейль

Жаль, собирался снять там пентхаус-люкс. Буду довольствоваться тусовкой в студии в Нахабино...

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Maxim Stroganoff

У кого есть инфа по Хилтону? Сменю бронь на букинге

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Noblesse. tv

судя по тому, что вы бронировали на букинге, то в той локации всё нормально с Хилтоном

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3 комментария
Николай Боберский

Вот это новости, может выкупит кто-нибудь.

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Владислав Волков

Чётко блядь , внатуре чётко
Умеем, ну могём
Боже…

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DN

Смысл работать, если деньги вывести нельзя? ИКЕА ещё держится за свои центры

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Никого Нету

Мем с бабкой не скидывали еще?

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Петро Петров

Жаль, что сети буржуйских отелей уходят. Там можно было через них после трудоустройства практически во всех известных странах работать.

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Мистер Андерсон

Жаль. Хорошие отели были (

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Комментарий удален модератором

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Женатый пистолет

Все нас покидают...

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Zhvazhnechka

Не подскажите marriott намного лучше сна в проперженной машине? И я не бедный( я моногамный

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Noblesse. tv

Не пропеживайте свою машину и не нужон вам этот Marriot! )

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