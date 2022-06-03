Сеть отелей Marriott прекратит работу в России Статьи редакции
Санкции ЕС и США «сделали невозможной» работу гостиниц в стране, объяснили в компании.
- «Новые ограничения США, Великобритании и ЕС сделают невозможным продолжение работы Marriott или франчайзи отелей на российском рынке. Поэтому мы решили приостановить все операции в России», — указано в сообщении компании.
- Marriott не уточнила, как будут работать отели сети после ухода бренда с российского рынка.
- С начала «военной операции» компания потратила $1 млн на помощь сотрудникам в Украине и России — на релокацию, медицинскую и юридическую поддержку. Также Marriott перевела $2,7 млн в благотворительные организации и наняла на работу более 250 беженцев.
- 10 марта Marriott объявила о закрытии представительства в Москве, приостановке инвестиций в новые отели и все будущие проекты.
- Компания развивает сеть в России 25 лет. В неё входят 17 отелей в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Сочи, Иркутске, Новосибирске и Нижнем Новгороде.
В конце апреля отель Marriott у Павелецкого вокзала в Москве перешел под управление российской Cosmos Hotel Group.
4481 просмотров
Сейчас ватники объяснят, что отели были так себе, пусть валят, мы новые отстроим, а они ещё на коленях приползут. И вообще "я этим не пользуюсь"
я думаю, большинство из них и слова такого не знают - "Marriott"))
Чё за скрепа такая у либералов радоваться санкциями?
Думаю, они уже заготовили брошюру "10 преимуществ гостевых домов и отдыха дикарём в палатке перед западными отельными сетями"
вы наверное часто с ними общаетесь что тянете чужое мнение сюда? Потому что мне не понятен почему надо в комментариях писать чужое мнение, а не свое.
Вас туда хоть раз внутрь пускали (тот случай, когда вы пиццу доставляли - не в счет)?
Тут сложно.
Как минимум часть отелей не принадлежит мариоту- они им только управляют. Поэтому так просто уйти им будет сложно: они же в одностороннем порядке прекращают контракт с владельцем недвижимости. А он будет не очень рад.
Нет будем тут голову пеплом посыпать. Отель это что? Комнаты с кроватями в наем на ночь и бляди в фойе. Уж как-нибудь можно и самим такое соорудить.
Отели физически остаются.
И на кой х нам нужно было это все? Ради клочка земли такие издержки? Чтобы бункерный свое самолюбие потешил?
Не только он, ещё россияне, до сих пор грезящие какой-то там империей..сраные реваншисты, ненавижу
Дочь офицера, ты?
так их никто не выгонял. Там же в тексте написана причина:
Санкции ЕС и США «сделали невозможной» работу гостиниц в стране, объяснили в компании.
Отрицательный отбор на всех уровнях. Люди которые срут в коробки на складах в wildberries (из другой новости на vc) с радостью развязали бы подобную войну, случись им занять высокое положение в вертикали.
Не, ну планы-то были громадные: Киев за три дня, вся операция 3 недели, Янукович (или Медведчук) президент и все встречают освободителей с цветами.
Что же могло пойти не так?
хорошие хоть отели были пользовался кто?
Вторые после Hilton. А если считать по количеству номеров — так вообще первые.
Стандартные бизнес-отели. Когда просыпаешься и сразу не сообразишь, в Берлине ты, Лондоне или Сочи — стандарт один и тот же.
Мариот в гостиничном бизнесе, это как, наверное, Макдональдс в общепите.
Отнюдь неплохие отели. Как верно сказал предыдущий оратор — некий Макдональдс по соотношению цена/качество
гостишка как гостишка.
интересный момент. это единсвенная гостишка, где у меня попросили показать карточку, с которой я оплачивал номер, когда бронировал на букинге.
(как раз был в той что в 300 метрах от павелецкого)
телик был хороший, ютуб смотреть можно было. этим запомнился
Нормальные отели со стандартным уровнем сервиса. Ничего волшебного, но все качественно и на уровне. Организация дел была хорошая.
Да механизм уже отлажен, передадут кому нибудь под управление как в Москве, потом все утихнет , обратно заберут
==== Вы находитесь здесь ====
Вроде, раньше повесточка была, что никто не уходит, все просто «приостановили» работу, через месяц-два устанут и возобновят?
А тут вон уже McDonalds экстренно спасают, Starbucks закрылся, Marriott уходит, но точно-точно вернется, мамой клянусь!
Следующий шаг после отрицания, я так понимаю, гнев и «не очень-то и нужны были»?
Пока они не вернутся, кто будет сотрудников кормить? Даже если продать отели, спрос, едва после коронавируса приподнявшийся, снова рухнул.
Как там кинотеатры те же себя чувствуют? Если бы Marriott не ушел, проблемы спроса сглаживал бы глобальный бизнес, мол, «где-то кризис, где-то пик, а в среднем жить можно», а теперь кто за банкет заплатит?
Раньше бюджета на всех не хватало, и нужны были западные деньги, а теперь хватит?
Утихнуть оно утихнет или нк утихнет, будущее невозможно предсказать, а вот уходят они в натуре, сейчас прямо.
Купят очередные «Весело кто там?», назовут сеть «У Маши в сказке» и нормально. Схема отработана, желающих назначат.
Сарказм, конечно, но по последним событиям – вероятность имеется.
Я уже устал читать такие новости, но не могу остановиться.
не перебарщивайте с думскроллингом
Переставай, иначе кукуха уедет
Может время перестать это делать и наконец-то начать работать?
Собственно, "Марриотт" - это только брэнд и клеймо на мыльно-рыльных принадлежностях. В собственности в РФ у них ничего нет, Марриотт Гранд, Марриотт Ройал Аврора и Марриотт Тверская в Москве принадлежат Михаилу Гуцериеву, Марриотт Кортъярд в Питере - Александру Говору и т.д. Как работали, так и будут работать.
мож мне подарят
Конечно извиняюсь (пятница), но подарить могут максимум подзалупный творожок. А отели - продать)
Как обычно средний класс кинули.
Нормальные отели были- за 70-100$ в сутки уровень сервиса одинаков, в не зависимости от локации.
Жаль, собирался снять там пентхаус-люкс. Буду довольствоваться тусовкой в студии в Нахабино...
У кого есть инфа по Хилтону? Сменю бронь на букинге
судя по тому, что вы бронировали на букинге, то в той локации всё нормально с Хилтоном
Вот это новости, может выкупит кто-нибудь.
Чётко блядь , внатуре чётко
Умеем, ну могём
Боже…
Смысл работать, если деньги вывести нельзя? ИКЕА ещё держится за свои центры
Мем с бабкой не скидывали еще?
Жаль, что сети буржуйских отелей уходят. Там можно было через них после трудоустройства практически во всех известных странах работать.
Жаль. Хорошие отели были (
Комментарий удален модератором
Все нас покидают...
Не подскажите marriott намного лучше сна в проперженной машине? И я не бедный( я моногамный
Не пропеживайте свою машину и не нужон вам этот Marriot! )