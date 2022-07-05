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Маша Цепелева

«Яндекс» зарегистрировал юрлицо в Сербии Статьи редакции

В компании объясняют это «формальностью для работы офиса в стране».

  • Компания зарегистрировала ООО «Яндекс.Технологии Белград» в начале июня, пишет BBC со ссылкой на сербский госреестр предприятий.
  • Некоторые сотрудники компании переехали в Белград в частном порядке после начала военных действий в Украине. Позже компания арендовала в городе «огромный офис», говорил источник издания в «Яндексе». Другой собеседник уточнил, что «Яндекс» арендовал офис на 700 человек в районе Белграда Дорчол на берегу Дуная.
  • Учредителем сербского юрлица стал глава ООО «Яндекс.Технологии» Пётр Попов. Он также руководит бизнес-группой поиска, рекламных и облачных сервисов. До этого Попов был техническим директором группы.
  • В мае 2022 года сербские юристы на встрече Юго-Восточного европейского правового альянса говорили о намерении «Яндекса» перевезти 300 своих сотрудников в Сербию.
  • В «Яндексе» назвали открытие представительства «технической формальностью для работы офиса». «Коворкинг в Белграде существует давно, в нём уже работает команда "Яндекс Доставки". В этом году мы планируем его расширять, как и некоторые офисы в других городах».
  • Гендиректор «Яндекса» Тигран Худавердян попал под санкции ЕС в середине марта и ушёл с управляющих постов в компании. В начале июня 2022 года такие же ограничения затронули сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа. После этого он ушёл со всех постов в компании и вышел из совета директоров.

  • В апреле «Медуза» со ссылкой на источники рассказала, что «Яндекс» собирается разделиться на две компании — российскую и международную. Штаб-квартира новой структуры может открыться в Ереване или Тель-Авиве. В компании опровергли планы.

#новость #яндекс

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34 комментария
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 Arnold Kristonsen

Яндекс регистрируется в Сербии, а иноагент все равно ты!

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умный человек

приплёл

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Рациональный теркин30см

Прочитал как в Сибири

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Vlad Arkhipov

на стадии подготовки

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Вадим Д.

В Сибири ещё много места, на всех хватит (-:

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умный человек

В Сибири хорошо, там Байкал

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Вадим Д.

Там очень много чего, Сибирь огромна.

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Anton K

В Сирии

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Слишком душно

прочитал как в Сирии

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Александр Лесненко

А смысл? Компания внесла и продолжает вносить свой исключительный в масштабах вклад в распространение госпропаганды. У всеми нелюбимого первого канала аудитория в 30 раз меньше

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Поджог Сараев

Вот и я думаю - какой смысл Яндексу корячиться, если уехали по большей части сотрудники с западными ценностями. Завтра Медуза или какой-то другой рупор тех самых ценностей напишет типа "сотрудники Яндекса прямо причастны к варварскому геноциду на Украине". И эти сотрудники встанут и уволятся (а то и устроят кибердиверсию).
Хотя, возможно, сейчас идёт период стабилизации, когда Яндекс ищет кадры на замену внутри РФ.

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Qwerty54321

А медуза когда либо подобные резкие заявления делала?

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роман долгополов

Иноагент Медуза

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Qwerty54321

Это для тех кто не согласен с политикой президента и хочет свалить потому что Россия недостаточно жёстко ведёт спецоперацию, не наносит удары по центрам принятия решения и не объявляет мобилизацию. А тут Сербия, братская страна.

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Александр Лесненко

Похоже на то. Сложно представить несогласного с действиями РФ человека все ещё работающего в Яндексе

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Alexey Melikhov

Они избавляются от новостей насколько слышал. Другое дело что смееить курс своего сервиса не в состоянии это да..

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Вадим Д.

Могли бы и ЯСерб назвать, чего там (-:
А вообще – молодцы: создают условия работы для сотрудников и попутно, судя по всему, какие-то юридическо/административные формальности соблюдают.

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умный человек

ЯСерб Арафат

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Ddd

Хоть сколько офисов открывай за границей, но пока все доходы идут из рф, компания и сотрудники находятся в зоне высочайшего риска.
В любой момент могут национализировать/устроить маски-шоу/объявить экстремисткой организацией и тп. по сути лишить всех доходов.
Нужно было заниматься страновой диверсификацией бизнеса, а не корчить из себя пародию на гугла в стране, где предприниматель, по мнению президента: "жулик по определению".

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Mihail Penkin
Нужно было заниматься страновой диверсификацией бизнеса, а не

вы, конечно же, в курсе, что Яндекс очень активно пытался этим заниматься?

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Ddd

сколько % доходов яндекс получает не в рф?
президент у нас тоже "пытался" все 22 года, и какой результат?

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Mihail Penkin

я не знаю, какой страновой диверсификацией у вас пытался заниматься президент, но прежде чем высказывать свои ценные советы Яндексу, стоило хотя бы поверхностно ознакомиться с историей компании

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Ddd

так сколько % он получает прибыли не в рф?

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Mihail Penkin

с мамой иди в таком тоне разговаривай

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Ddd

понятно
значит, плохо пытался

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Mihail Penkin

да уж, жаль тебя не нанял вовремя

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Некто съел 2 яблока

А толку

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Alex R

В Сербии Макдак есть и кока кола

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Иван Иванов

Трудоустроить сотрудников же

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Алексей Ильченко

Сербский фильм есть, будет и Сербский Поиск Яндекс

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Den

Meeting айтишников Яндекса в Сербии

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Никита Рымаренко

Яндекс Ракия…

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Crusty krab

А когда медуза ещё месяца два назад писала о планах на разделение компании и вывод активов за рубеж - многие смеялись

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Кот Учёный
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