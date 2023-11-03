Минэкономразвития предложило узаконить невозвратные тарифы в отелях и разрешить заселение без паспорта — по Госуслугам Статьи редакции
Министерство разработало «дорожную карту» по трансформации делового климата в туризме на 2023-2025 годы.
- О документе пишет РБК. В ведомстве подтвердили его подлинность и добавили, что в основе карты — предложения бизнеса, «направленные на устранение излишних требований законодательства». Проект отправили на согласование в федеральные ведомства, указали в пресс-службе. Министерство рассчитывает сформировать документ в 2023 году.
- Среди предложений — узаконить невозвратные тарифы в отелях. Это позволит предоставлять более низкие цены, без возврата денег в случае отмены брони. Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский отмечал, что мера позволит снять с гостиниц «риски недозагрузки» и, предположительно, снизить стоимость проживания в пределах 10-15%.
- Министерство также предлагает упростить для гостиниц требования о предоставлении в МВД данных о гостях, узаконить дистанционную регистрацию и разрешить постояльцам заселяться по биометрии. В перечень документов для регистрации ведомство предлагает добавить загранпаспорт и военный билет.
- Ещё одна инициатива — позволить заселяться без паспорта, если гости предоставят данные через приложение Госуслуг. В «дорожной карте» также предлагается освободить средства размещения от обязанности предоставлять в МВД информацию о постояльцах, если туристы сами передали эти данные министерству через Госуслуги.
- Минэкономразвития предложило наделить круизные компании статусом туроператоров, а каюты лайнеров приравнять к гостиничным номерам — это поможет такому бизнесу получить налоговые льготы. Управлять снегоходом, согласно «дорожной карте», можно будет водителям с правами категорий А-D. Это правило будет работать в случае предоставления экскурсий.
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Хм. Почему это плохо для РФ, напомните?
Неважно почему, это плохо вот и всё.
Кто сказал?
Про паспорт это годно, а то бывают проблемки, а вот с бронированием такое и так уже есть..
В новости написано "узаконить", то есть сейчас получается не очень по закону.
Сейчас начнется хейт, поэтому вот вам позитивчик
это будет удобно если через госуслуги можно будет заселяться
Удобно, но страшновато, что инфа об этом сразу улетит куда нужно
А известно как механизм будет устроен? Я сомневаюсь, что будет форма в стиле "заселиться в гостиницу" и статус с датами когда ты живёшь.
Более вероятно просто можно будет документы предоставлять или qr с госуслуг
так сложно догадаться
Они делают запрос ты жмёшь у себя в госуслугах да это я разрешаю обработку данных и данные также летят в мвд с датами и ссылкой на тебя на госуслугах
Попахивает плохой идеей, не считаете?
Аргументы, факты?
Дада, сейчас бы сделать биометрию с военным билетом и заселяться по нему
А прикинь они по правде это сделали чтобы мобилизованные из отпусков не поубегали?
Типа чтобы следить?)
А как этот механизм устроен будет?
Просто можно на госуслугах показать свой паспорт? Но там вроде фото нет изначально и значит можно пол чужим аккаунтом заселиться(допустим чтобы алиби человеку обеспечить).
Полагаю, что будет работать уже с цифровым паспортом, когда эту систему сделают всю, хз
В 99% мест курортов сложнее выйти с вокзала пешком а не уехать на такси до гостиничного домика где у тебя из документов спросят только банкноты госзнака.
Из остальных мест люди наоборот уезжают.