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Таня Боброва

Минэкономразвития предложило узаконить невозвратные тарифы в отелях и разрешить заселение без паспорта — по Госуслугам Статьи редакции

Министерство разработало «дорожную карту» по трансформации делового климата в туризме на 2023-2025 годы.

  • О документе пишет РБК. В ведомстве подтвердили его подлинность и добавили, что в основе карты — предложения бизнеса, «направленные на устранение излишних требований законодательства». Проект отправили на согласование в федеральные ведомства, указали в пресс-службе. Министерство рассчитывает сформировать документ в 2023 году.
  • Среди предложений — узаконить невозвратные тарифы в отелях. Это позволит предоставлять более низкие цены, без возврата денег в случае отмены брони. Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский отмечал, что мера позволит снять с гостиниц «риски недозагрузки» и, предположительно, снизить стоимость проживания в пределах 10-15%.
  • Министерство также предлагает упростить для гостиниц требования о предоставлении в МВД данных о гостях, узаконить дистанционную регистрацию и разрешить постояльцам заселяться по биометрии. В перечень документов для регистрации ведомство предлагает добавить загранпаспорт и военный билет.
  • Ещё одна инициатива — позволить заселяться без паспорта, если гости предоставят данные через приложение Госуслуг. В «дорожной карте» также предлагается освободить средства размещения от обязанности предоставлять в МВД информацию о постояльцах, если туристы сами передали эти данные министерству через Госуслуги.
  • Минэкономразвития предложило наделить круизные компании статусом туроператоров, а каюты лайнеров приравнять к гостиничным номерам — это поможет такому бизнесу получить налоговые льготы. Управлять снегоходом, согласно «дорожной карте», можно будет водителям с правами категорий А-D. Это правило будет работать в случае предоставления экскурсий.
Источник: thailand-good.ru

#новость #туризм

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29 комментариев
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 Evgeny

Хм. Почему это плохо для РФ, напомните?

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Porki

Неважно почему, это плохо вот и всё.

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Santiago

Кто сказал?

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Ovechkin

Про паспорт это годно, а то бывают проблемки, а вот с бронированием такое и так уже есть..

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selecadm

В новости написано "узаконить", то есть сейчас получается не очень по закону.

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Тимофей Измайлов

Сейчас начнется хейт, поэтому вот вам позитивчик

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Евгений Гуров

это будет удобно если через госуслуги можно будет заселяться

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Лара Бёрд

Удобно, но страшновато, что инфа об этом сразу улетит куда нужно

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Ivan Mart

А известно как механизм будет устроен? Я сомневаюсь, что будет форма в стиле "заселиться в гостиницу" и статус с датами когда ты живёшь.
Более вероятно просто можно будет документы предоставлять или qr с госуслуг

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Случайные фотографии

так сложно догадаться
Они делают запрос ты жмёшь у себя в госуслугах да это я разрешаю обработку данных и данные также летят в мвд с датами и ссылкой на тебя на госуслугах

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Vyacheslav Latkin

Попахивает плохой идеей, не считаете?

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Silver Surfer

Аргументы, факты?

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Виталий Кузнецов

Дада, сейчас бы сделать биометрию с военным билетом и заселяться по нему

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Случайные фотографии

А прикинь они по правде это сделали чтобы мобилизованные из отпусков не поубегали?
Типа чтобы следить?)

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Ivan Mart

А как этот механизм устроен будет?
Просто можно на госуслугах показать свой паспорт? Но там вроде фото нет изначально и значит можно пол чужим аккаунтом заселиться(допустим чтобы алиби человеку обеспечить).

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Чиф Никиф

Полагаю, что будет работать уже с цифровым паспортом, когда эту систему сделают всю, хз

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Случайные фотографии

В 99% мест курортов сложнее выйти с вокзала пешком а не уехать на такси до гостиничного домика где у тебя из документов спросят только банкноты госзнака.

Из остальных мест люди наоборот уезжают.

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26 комментариев
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