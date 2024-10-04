Почему вам не стоит пользоваться маркетплейсом OZON на данный момент.

Я просто хочу привлечь внимание что OZON наплевать на потребителя. он дальше будет игнорировать что Китайцы убивают площадку. Он дальше не будет улучшать пользовательский опыт с сервисом, им выгоднее Маликова купить чем улучшить техподдержку. Поэтому я и пишу перед началом сезона крупных распродаж. Хочу чтобы каждый смог донести до людей что нельзя пользоваться таким сервисом которому все равно на покупателя.

пока на сайте не будет нормальной модерации, прямая связь с техподдержкой чтобы сразу рассказать об проблеме.

я соглашусь даже на волонтёров которые будут просматривать страницы магазинов и отправлять сомнительные. потому что если так дальше пойдет. Никто не будет им пользоваться, уйдут на другие площадки которым не все равно на покупателя.