Почему вам не стоит пользоваться маркетплейсом OZON на данный момент.

Я просто хочу привлечь внимание что OZON наплевать на потребителя. он дальше будет игнорировать что Китайцы убивают площадку. Он дальше не будет улучшать пользовательский опыт с сервисом, им выгоднее Маликова купить чем улучшить техподдержку. Поэтому я и пишу перед началом сезона крупных распродаж. Хочу чтобы каждый смог донести до людей что нельзя пользоваться таким сервисом которому все равно на покупателя.
пока на сайте не будет нормальной модерации, прямая связь с техподдержкой чтобы сразу рассказать об проблеме.
я соглашусь даже на волонтёров которые будут просматривать страницы магазинов и отправлять сомнительные. потому что если так дальше пойдет. Никто не будет им пользоваться, уйдут на другие площадки которым не все равно на покупателя.
Хочу, кстати, добавить, что на озоне можно даже дешевле купить то же самое, что на aliexpress, это огромный плюс перед другими площадками. и, кстати, попробуйте не нарваться на подделку на мегамаркете, например.
Озон самая жадная, не интересная площадка для покупок, носки, трусы, возможно дешевле купите.
Это так для примера, покупки....
ASOMETECH GaN USB Type C 65 Вт Али 1039р Озон НЕТ.
Автомобильное зарядка UGREEN CD130 30w, Али 689р, Озон 1128р.
Модуль Bluetooth 5,1 QCC5125 ES9038 ES9038Q2M. Али 3000р, Озон 4000р.
Блок питания LOF550-20B48 нет на Озон.
Понадобили головки Force, цена Всеинструменты.
FORCE 52510 97р, озон 259р
FORCE 52512 107р, озон 266р
FORCE 52514 121р, озон 295р
iPhone 15, 256 ГБ, ребенку, авито 85р, розничный офлайн магазин, приехал, посмотрел, купил, озон 98р.
Автомобильные запчасти, Озон курит...
Кофе зерновой, про Озон давно забыл, только Torrefacto.
Озон в этом списке глубоко в .опе.
Статья кандидат на клевету. Фактов нет, есть только эмоции и попытка манипулировать мнением читателя.
факты есть у любого, кто имеет магазин . фактом является массовое недовольство владельцами магазинов озоном.
При чем тут конкретно озон? На любом маркетплейсе то же самое абсолютно можно встретить.
тоже не понял притенении именно к одной компании.
По такой логике вообще нельзя покупать ничего онлайн, да и оффлайн половина вещей паль, хотя выдаётся за оригинал и т.д.
«опытный пользователь который не выкидывает упаковку»
Любой адекватный человек не выкидывает упаковку