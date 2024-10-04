Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
Крипто
Маркетплейсы
AI
Право
Карьера
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Блог НН для НН
Мнения

Почему вам не стоит пользоваться маркетплейсом OZON на данный момент.

Всем привет, сегодня в этом блоге я хочу сказать почему вам стоит отказаться от покупок на озон на данный период времени и во время распродажи.

Работа мошенников на сайте

На сайте уже долгое время действует огромная банда из глубинки под название Китай которая продает поддельные и контрафактные товары. И когда ожидается совсем скоро распродажа они выйдут на главный экран и будут вам предлагать купить их не качественные товары которые сломаются у вас уже в ближайшее время.

Создание страницы магазина на чужое ИП

Я прочитал несколько постов и статей что на площадке нет никакой модерации связанное с ИП. любой может взять их через реестр, подделать документы, и потом выставить свой магазин в котором легко потом получается обмануть. особенно если все идет через OZON Global.

OZON Global

сервис созданный специально для товара который будет приходить из рубежа нашей страны. Есть очень интересная статья на дзене которая показала один из подобных случаев обмана.

dzen.ru
https://sso.passport.yandex.ru/push?uuid=548a2012-c9de-478d-b140-9753fb7180b2&amp;retpath=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fa%2FZMNW9D3llwEa70vq%3Fis_autologin_ya%3Dtrue

Модерация сервиса

Или точнее ее отсутствие. Если на сервис масштабного уровня начинают все время жаловаться по одним и тем же причинам. почему тогда модерация и техподдержка не разбирается с проблемами?

Ну все просто. они этим даже не занимаются. может конечно я несчастный пользователь который не понимает что бедной инди компании сложно работать с таким количеством товаров. проверять каждый товар на поделку и другую проблему.

Они сделали самое гениальное. пожаловаться на товар и магазин можно только тогда когда ты купил что то в магазине. в итоге чтобы убрать хоть что то поддельное с этого сайта. вдумайтесь

  • зайти на озон
  • найти продавца
  • найти товар
  • купить товар
  • получить товар
  • понять что это поддельный товар
  • начать процедуру возвращение товара
  • зайти на сайт
  • получить отказ потому что продавец отправлял все нормально а ты подделал товар

спастись от этого может понятное дело опытный пользователь который не выкидывает упаковку и фотографирует каждый купленный товар. но под ударом обычный человек который не будет все это делать.

Накрутка

это старая тема тоже которая никак не исчезла. Продавцы специально через посредников накручивают отзывы чтобы выглядеть более правильными. Что магазин действительно с тем товаром который продает.

Подделка документов

Продавцы подделывают документы ради плашки что товар "ОРИГИНАЛЬНЫЙ".

Вдруг вы не нашли другого способа купить и решили воспользоваться OZON

Напишу вам
-Желаю удачи
Ну и пропишу все что нужно сделать перед покупкой

  • начните с проверки самого магазина и чем он занимается
  • после проверки магазина присмотритесь на цену
  • присмотритесь внимательно на наличие оригинального товара(если там написано что продавец заверил что продает оригинал, в большей степени он подделал документы)
  • проверяйте отзывы(если заметите что отзывы странно выглядят(очень много положительных отзывов без ответа и фотографий 90% значит продавец накрутил)
  • если указано что доставка будет из рубежа(поищите другой поскольку вам потом будет сложно его вернуть)
  • после того как все проверите можете спокойно заказать товар.
  • после получения делайте все под камерой, снимите видео или на глазах в Пункте выдачи.

Послесловие

Я просто хочу привлечь внимание что OZON наплевать на потребителя. он дальше будет игнорировать что Китайцы убивают площадку. Он дальше не будет улучшать пользовательский опыт с сервисом, им выгоднее Маликова купить чем улучшить техподдержку. Поэтому я и пишу перед началом сезона крупных распродаж. Хочу чтобы каждый смог донести до людей что нельзя пользоваться таким сервисом которому все равно на покупателя.
пока на сайте не будет нормальной модерации, прямая связь с техподдержкой чтобы сразу рассказать об проблеме.
я соглашусь даже на волонтёров которые будут просматривать страницы магазинов и отправлять сомнительные. потому что если так дальше пойдет. Никто не будет им пользоваться, уйдут на другие площадки которым не все равно на покупателя.

Опросник просто из интереса. каким маркетплейсом вы пользуетесь чаще?
OZON
Wildberries
Yandex Маркет
Avito
Aliexpress
Нет голосовАнонимный
11
реклама
разместить
13 комментариев
Алексей Пугачев

Хочу, кстати, добавить, что на озоне можно даже дешевле купить то же самое, что на aliexpress, это огромный плюс перед другими площадками. и, кстати, попробуйте не нарваться на подделку на мегамаркете, например.

3
Ответить
Петр

Озон самая жадная, не интересная площадка для покупок, носки, трусы, возможно дешевле купите.
Это так для примера, покупки....
ASOMETECH GaN USB Type C 65 Вт Али 1039р Озон НЕТ.
Автомобильное зарядка UGREEN CD130 30w, Али 689р, Озон 1128р.
Модуль Bluetooth 5,1 QCC5125 ES9038 ES9038Q2M. Али 3000р, Озон 4000р.
Блок питания LOF550-20B48 нет на Озон.
Понадобили головки Force, цена Всеинструменты.
FORCE 52510 97р, озон 259р
FORCE 52512 107р, озон 266р
FORCE 52514 121р, озон 295р
iPhone 15, 256 ГБ, ребенку, авито 85р, розничный офлайн магазин, приехал, посмотрел, купил, озон 98р.
Автомобильные запчасти, Озон курит...
Кофе зерновой, про Озон давно забыл, только Torrefacto.
Озон в этом списке глубоко в .опе.

Ответить
Дмитрий Малыхин

Статья кандидат на клевету. Фактов нет, есть только эмоции и попытка манипулировать мнением читателя.

2
Ответить
Cryptocook

факты есть у любого, кто имеет магазин . фактом является массовое недовольство владельцами магазинов озоном.

2
Ответить
Алексей Пугачев

При чем тут конкретно озон? На любом маркетплейсе то же самое абсолютно можно встретить.

Ответить
Trader from Siberia

тоже не понял притенении именно к одной компании.
По такой логике вообще нельзя покупать ничего онлайн, да и оффлайн половина вещей паль, хотя выдаётся за оригинал и т.д.

4
Ответить
Марта Суворова

«опытный пользователь который не выкидывает упаковку»
Любой адекватный человек не выкидывает упаковку

1
Ответить