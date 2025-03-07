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Карина Пардаева
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«Русского Boeing пока не появилось»: главное из интервью главы торговой палаты США в России

Исполнительный директор AmCham Russia Роберт Эйджи в разговоре с РБК порассуждал о возвращении американского бизнеса и о его конкуренции с Китаем на российском рынке.

Роберт Эйджи. Источник фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Роберт Эйджи. Источник фото: Михаил Гребенщиков / РБК

О смягчении санкций

  • Палата готовит white paper для правительства США — доклад с анализом последствий санкций для американских компаний за последние три года.
  • Глава AmCham Russia отметил, что иностранный бизнес в России в первую очередь заинтересован в снятии санкций на обслуживание самолётов и поставку запчастей. «Это в меньшей степени пожелание бизнеса, а больше гуманитарная необходимость, так как от этого прежде всего страдают обычные граждане», — пояснил Эйджи.
  • Также AmCham предлагает отменить запрет на инвестиции. По его словам, многие компании готовы расширяться и вкладываться в производство в России, но этот «запрет им очень мешает».
  • Третье предложение — снять санкции с российских банков, «чтобы решить проблему трансграничных платежей, без которых мы все страдаем».
  • Палата также предлагает отменить ограничения на поставки предметов роскоши, включая косметику. «Это странная санкция, которая изначально запретила импорт американской косметики в Россию и привела к потере доли рынка в этом сегменте для многих компаний», — заявил Эйджи.

О перспективах возвращения американского бизнеса

  • Существует несколько категорий и схем возвращения компаний. Первая — компании с опционом на обратный выкуп и FMCG-портфелем продукции. Они могут быстро возобновить работу, и их доля составляет 10-20% от всех ушедших. В основном это бизнес покинувший рынок в 2022 году и продавший активы с правом выкупа в течение пяти лет.
  • Вторая группа — компании, которые «ушли, но не ушли». Они сохранили офисы, лицензии, иногда даже производство, продолжая выплачивать зарплаты сотрудникам. Таким компаниям вернуться проще, чем тем, кто полностью свернул деятельность.
  • По прогнозам Эйджи, в 2025 году «может быть, несколько компаний только возобновят работу». Четыре-пять FMCG-компаний, «если для них найдётся место на рынке».

Об отсутствии «русского Boeing» и других аналогов

  • Российскому бизнесу, по мнению Эйджи, не удалось найти полноценную замену Boeing — несмотря на усилия Sukhoi занять эту нишу.
  • Ещё один пример — Cisco Systems. Это миллионы строк кода и десятилетия работы, и заменить такие технологии непросто, хотя многие компании пытаются. «Китайцы могут хорошо копировать всё, но тем не менее даже у них с этим есть проблемы», — заявил он.

О конкуренции США и Китая на российском рынке

  • По словам главы AmCham, США сами создали проблему конкуренции с китайскими поставщиками. Китай уже «захватил какой-то кусок», в автопроме — до 70%. «Вопрос теперь: как эту долю обратно вернуть западным компаниям», так как российские дилеры и сервисные центры уже адаптировались к китайским брендам, обучили персонал и перестроили оборудование.
  • Эйджи считает, что со временем BMW, Mercedes и Chevrolet могут вернуться в Россию, но насколько это будет легко, в том числе с юридической точки зрения, сказать ему сложно.

#новости

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