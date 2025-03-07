«Русского Boeing пока не появилось»: главное из интервью главы торговой палаты США в России

Исполнительный директор AmCham Russia Роберт Эйджи в разговоре с РБК порассуждал о возвращении американского бизнеса и о его конкуренции с Китаем на российском рынке.Роберт Эйджи. Источник фото: Михаил Гребенщиков / РБКО смягчении санкцийПалата готовит white paper для правительства США — доклад с анализом последствий санкций для американских компаний за последние три года.Глава AmCham Russia отметил, что иностранный бизнес в России в первую очередь заинтересован в снятии санкций на обслуживание самолётов и поставку запчастей. «Это в меньшей степени пожелание бизнеса, а больше гуманитарная необходимость, так как от этого прежде всего страдают обычные граждане», — пояснил Эйджи.Также AmCham предлагает отменить запрет на инвестиции. По его словам, многие компании готовы расширяться и вкладываться в производство в России, но этот «запрет им очень мешает».Третье предложение — снять санкции с российских банков, «чтобы решить проблему трансграничных платежей, без которых мы все страдаем».Палата также предлагает отменить ограничения на поставки предметов роскоши, включая косметику. «Это странная санкция, которая изначально запретила импорт американской косметики в Россию и привела к потере доли рынка в этом сегменте для многих компаний», — заявил Эйджи.О перспективах возвращения американского бизнесаСуществует несколько категорий и схем возвращения компаний. Первая — компании с опционом на обратный выкуп и FMCG-портфелем продукции. Они могут быстро возобновить работу, и их доля составляет 10-20% от всех ушедших. В основном это бизнес покинувший рынок в 2022 году и продавший активы с правом выкупа в течение пяти лет.Вторая группа — компании, которые «ушли, но не ушли». Они сохранили офисы, лицензии, иногда даже производство, продолжая выплачивать зарплаты сотрудникам. Таким компаниям вернуться проще, чем тем, кто полностью свернул деятельность.По прогнозам Эйджи, в 2025 году «может быть, несколько компаний только возобновят работу». Четыре-пять FMCG-компаний, «если для них найдётся место на рынке».Об отсутствии «русского Boeing» и других аналоговРоссийскому бизнесу, по мнению Эйджи, не удалось найти полноценную замену Boeing — несмотря на усилия Sukhoi занять эту нишу.Ещё один пример — Cisco Systems. Это миллионы строк кода и десятилетия работы, и заменить такие технологии непросто, хотя многие компании пытаются. «Китайцы могут хорошо копировать всё, но тем не менее даже у них с этим есть проблемы», — заявил он.О конкуренции США и Китая на российском рынкеПо словам главы AmCham, США сами создали проблему конкуренции с китайскими поставщиками. Китай уже «захватил какой-то кусок», в автопроме — до 70%. «Вопрос теперь: как эту долю обратно вернуть западным компаниям», так как российские дилеры и сервисные центры уже адаптировались к китайским брендам, обучили персонал и перестроили оборудование.Эйджи считает, что со временем BMW, Mercedes и Chevrolet могут вернуться в Россию, но насколько это будет легко, в том числе с юридической точки зрения, сказать ему сложно.#новости