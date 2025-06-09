Основатель «Амедиатеки»: «Российский кинобизнес станет независимым от госбюджета, когда билеты в кино будут стоить 1500-2000 рублей»

Это ведь на самом деле вопрос о том, как воспитывать детей. Показывать им плохое или только хорошее? Вопрос философский. [...] Конечно, наверное, не всё предназначается для детских ушей, мозгов и душ. Но уж слишком оберегать друг друга от негативной информации нельзя. Если мы не показываем зло во всех его проявлениях, мы рискуем потерять иммунитет ко злу. А этого допустить нельзя. Сделать так, чтобы люди перестал�� употреблять наркотики, не показывая, к чему их употребление ведёт, по-моему, невозможно.