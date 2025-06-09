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Артур Томилко
Мнения

Основатель «Амедиатеки»: «Российский кинобизнес станет независимым от госбюджета, когда билеты в кино будут стоить 1500-2000 рублей»

Главное из интервью РБК с Александром Акоповым.

Александр Акопов. Фото РБК
Александр Акопов. Фото РБК

Про конкуренцию с мировым кинематографом и бюджеты

  • Главный фактор, который препятствует «прорыву» российских фильмов и сериалов на мировой рынок — «отсутствие правильной структуры экранного повествования», считает Акопов. По его мнению, качество картинки, актёрской игры и диалогов в отечественных фильмах «сопоставимо с лучшими мировыми образцами», а отставание от американцев он объясняет разницей в финансировании.
  • Фильмы получаются лучше с большим бюджетом, но это не вопрос экстрагонораров, супердекораций или спецэффектов. Чем больше финансирование, тем больше можно потратить времени на каждую сцену: в России за один день съёмок сериала «делают по шесть-восемь сцен», а в США на одну сцену могут потратить два дня.

У нас в производстве работают фантастические группы. Но работать им приходится на сумасшедшей скорости. Всё держится на энтузиазме, на желании сделать лучше. Представьте, как выросло бы качество, если бы у них была возможность одну сцену ставить целый день. Но для этого бюджет должен быть в шесть раз больше.

Александр Акопов
  • Российская киноиндустрия существует за счёт государственных и частных денег, напоминает Акопов. Некоторые проекты снимаются исключительно на частные деньги — их бюджет может достигать 200-300 млн рублей. При производстве «крупнейших блокбастеров» с госучастием сумма может достигать 800 млн рублей — «больше пока никак». При этом конкурировать приходится с картинами за $150 млн (около 11,9 млрд рублей по курсу ЦБ на 9 июня 2025 года).
  • На вопрос, когда российский кинобизнес сможет стать независимым от госбюджета, Акопов ответил: «Например, когда билет в кино будет стоить 1500-2000 рублей. Или в три-четыре раза вырастет посещаемость кинотеатров».
  • По мнению Акопова, чтобы повысить качество и конкурентоспособность контента, индустрия должна «в три раза сократить объём выпускаемой продукции и параллельно в три раза увеличить бюджеты проектов».
  • В отрасли также сохраняется дефицит кадров, отметил он. Востребованные сценаристы, актёры, режиссёры и технические специалисты могут повышать требования и выбирать проекты не только на основе творческих интересов, но и финансовых.
Полина Лааксо
Медиа
Широкие «вилки» и демпинг: сколько зарабатывают специалисты в российском кинематографе

Конспект исследования «Кинопоиска» и «Московской школы кино», которое компании называют «попыткой поговорить о прозрачности, необходимой и профессионалам, и тем, кто планирует ими стать».

Со съёмок фильма «Гром: Трудное детство» Олега Трофима, основанного на серии комиксов «Майор Гром». Проект Bubble Comics и «Плюс Студии». На фото — Сергей Марин, Трофим и Кай Гетц. Источник: «<a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.kinopoisk.ru%2Ffilm%2F4771048%2F&postId=1193527" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Кинопоиск</a>»

Про возвращение иностранных студий

  • Акопову известно, что «какие-то пока ещё неофициальные разговоры» о возвращении зарубежных киностудий в Россию идут. По его словам, в последние годы российский рынок входил в топ-5 европейских и топ-10 мировых: «Никто терять эти доходы не хочет».
  • Он отмечает, что с 2022 года российская индустрия «заметно окрепла», но пока не может выпускать столько блокбастеров, чтобы иностранным фильмам «не нашлось места в нашем прокате».
  • При этом Акопов «не видит ничего зазорного» в том, чтобы «зарубежных коллег поставить на то место, которое они заслужили своим поведением», имея в виду регулирование дат выхода фильмов за счёт прокатных удостоверений.

Про законодательные ограничения

  • Изменения в законах, связанные с запретом ЛГБТ-контента*, пропаганды чайлдфри и наркотиков, пока «прямо не отразились на кинорынке», считает Акопов. Но некоторые меры он называет чрезмерными.

Это ведь на самом деле вопрос о том, как воспитывать детей. Показывать им плохое или только хорошее? Вопрос философский. [...] Конечно, наверное, не всё предназначается для детских ушей, мозгов и душ. Но уж слишком оберегать друг друга от негативной информации нельзя. Если мы не показываем зло во всех его проявлениях, мы рискуем потерять иммунитет ко злу. А этого допустить нельзя. Сделать так, чтобы люди перестал�� употреблять наркотики, не показывая, к чему их употребление ведёт, по-моему, невозможно.

Александр Акопов

*Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России. Что конкретно подразумевают под «движением» и считают «экстремизмом» — не уточняется.

#новости #киноиндустрия

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