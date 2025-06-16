«Цифровые платформы — новая плановая экономика»: замглавы администрации президента Максим Орешкин рассказал об «экономической реальности»

В последние годы мы наблюдаем активный экономический рост. Россия стала первой экономикой Европы и четвёртой в мире, если оценивать по паритету покупательной способности. Но этот рывок в значительной степени произошёл бл��годаря тому, что был активизирован спящий, незадействованный потенциал экономики. Прежде всего кадровый и производственный. Эта модель роста себя исчерпала.

Чтобы развитие продолжалось, экономика должна сделать шаг не вперёд, а вверх, на следующую технологическую и организационную ступень.