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Артур Томилко
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«Цифровые платформы — новая плановая экономика»: замглавы администрации президента Максим Орешкин рассказал об «экономической реальности»

Главное из его интервью «Эксперту» в преддверии Петербургского международного экономического форума.

Фото РБК
Фото РБК

О главных вызовах экономики

  • В российской экономике существуют две генеральные темы — «мягкая посадка» и «структурные изменения», считает замруководителя администрации президента (АП) Максим Орешкин.
  • Первая в краткосрочной перспективе будет влиять «на бизнес, банки и население». Вторая направлена на долгосрочный поиск новой модели экономического роста.

В последние годы мы наблюдаем активный экономический рост. Россия стала первой экономикой Европы и четвёртой в мире, если оценивать по паритету покупательной способности. Но этот рывок в значительной степени произошёл бл��годаря тому, что был активизирован спящий, незадействованный потенциал экономики. Прежде всего кадровый и производственный. Эта модель роста себя исчерпала.

Чтобы развитие продолжалось, экономика должна сделать шаг не вперёд, а вверх, на следующую технологическую и организационную ступень.

Максим Орешкин, замглавы АП
  • Главное условие для «новой технологической революции которую мы сейчас наблюдаем» — платформизация.

Если в прошлом автоматизировались взаимоотношения человека с природой, то теперь — человека с человеком. То есть автоматизируется работа институтов. Это принципиально другой процесс.

Максим Орешкин, замглавы АП
  • В пример он приводит работу рынка такси, которая раньше предполагала посредников между водителем и пассажиром в виде операторов таксопарков и другого персонала. Сейчас эти функции выполняет цифровая платформа, которая связывает водителя и пассажира, распределяет заказы и оценивает работу.
  • «Платформы — качественно иной тип бизнеса с другими характеристиками», поясняет Орешкин, ссылаясь на экономиста Рональда Коуза и его теорию фирмы.

Его главный тезис состоял в том, что плановая экономика до определённого момента эффективнее свободного рынка. Коуз доказывал, что если бы, например, владелец пекарни ежедневно поутру искал себе поставщиков, пекарей, продавцов, то он бы быстро обанкротился. Транзакционные издержки свободного рынка запредельно высоки. Владельцу пекарни гораздо выгоднее заключить фиксированные контракты, нанять сотрудников в штат и так далее. Но как только он идёт на такой шаг, он перестаёт существовать в парадигме свободного рынка.

Максим Орешкин, замглавы АП
  • Но по мере роста фирма, которая сэкономила на издержках свободного рынка, начинает обрастать внутренними — «бюрократическим аппаратом». В какой-то момент бюрократические издержки начинают перевешивать и бизнес прекращает быть рентабельным. Компания может «либо развалиться, либо стать монополистом, чтобы покрыть свою неэффективность ростом доходов».

Цифровые платформы, в отличие от традиционного бизнеса, свойством прироста внутренних транзакционных издержек параллельно масштабированию бизнеса не обладают. Ровно наоборот. Чем больше платформа — тем она эффективнее.

Максим Орешкин, замглавы АП
  • В случае такси «внутренние транзакционные издержки» платформы примерно одинаковы и для тысячи, и для десяти, и для ста тысяч водителей, говорит чиновник. При этом чем больше участников, тем эффективней она может управлять бизнесом — предсказывать перепады спроса и регулировать предложение.

В этом смысле платформы — новая плановая экономика, но во главе не с человеческими институтами, а с алгоритмами.

Максим Орешкин, замглавы АП

О влиянии платформ

  • Распространение цифровых сервисов изменило структуру занятости в регионах России. Условия для жителей небольших и столиц «сблизились»: люди из «глубинки» получили возможность продавать свои товары и услуги по всей стране, пока платформы берут на себя часть затрат на маркетинг, логистику и другие издержки.

Низкая безработица теперь с нами навсегда. Платформизация и связанное с ней повышение занятости — это общемировая тенденция, которая у нас благодаря высокому уровню развития технологий проявилась раньше и ярче.

Максим Орешкин, замглавы АП
  • Меняется и формат занятости, отмечает Орешкин. Люди меньше работают «от звонка до звонка», работа становится более проектной — «от случая к случаю», у человека появилось «больше свободы в распределении рабочего времени».

Благодаря тому, что снизились барьеры в трудоустройстве, людям стало проще делать выбор. Как говорится в рекламе, водителем такси можно стать за 15 минут.

Максим Орешкин, замглавы АП
  • Вместе с тем развитие платформ создаёт антимонопольные риски, признаёт он и предлагает две концепции регулирования: признать их естественными монополиями и перейти к регулированию размера комиссии по принципу РЖД или создать «конкурентную среду», например, за счёт создания общедоступного массива данных.
  • На вопрос, нужно ли корректировать регулирование, Орешкин ответил: «Со временем — да. Но здесь тоже важно не переборщить».

Сейчас платформы оказывают положительное влияние на экономику в том числе из-за отсутствия регулирования. Важно сохранить баланс между правилами и пространством для роста.

Максим Орешкин, замглавы АП
  • Впрочем, платформы не помогут избежать кризисов и рецессий, которые часто возникают «на ровном месте» и обычно связаны с «безграмотными» экономическими решениями, полагает Орешкин.
  • Кроме того, платформизаци�� вынудит многие отрасли «выйти из-зоны комфорта».

Экономический рост — это ведь не игра, в которую выигрывают все. Это всегда трудная и болезненная процедура. Чтобы остаться конкурентоспособными, компаниям придётся либо придумывать принципиально новые продукты, либо производить те же, но в два раза больше, дешевле и меньшим количеством сотрудников.

Максим Орешкин, замглавы АП

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