Артур Томилко
Мнения

Дорогие деньги, охлаждение экономики и снижение маржинальности: операторы и ИТ-компании рассказали о текущих проблемах своего бизнеса

Власти признают, что технологическая отрасль находится в «переломной точке», нуждается в изменении регулирования и новых мерах поддержки.

  • Вызовы для ИТ и телеком-отрасли участники рынка обсуждали в ходе форума «Цифровые решения». Содержание их выступлений приводит РБК.

На что пожаловались операторы

  • Глава МТС Инесса Галактионова заявила, что телеком-индустрия «заходит в пике». По её словам, российские операторы, как и мировые, «упёрлись в потолок роста»: на одного абонента приходится уже по две SIM-карты, соответственно спрос падает. При этом в России у компаний есть дополнительные вызовы — например, «очень дорогие деньги». Операторы «работают на выплату процентов банку» и не знают, откуда брать деньги на развитие сетей.
  • Рост трафика без увеличения ёмкости сетей может привести к деградации связи. Но переложить затраты в цены для абонентов компании не могут из-за ограничений со стороны ФАС, добавила Галактионова. В то же время клиенты ждут новых технологических решений, инвестиции в которые взять неоткуда.
  • По некоторым направлениям, в частности развитию сетей 5G, рынки Европы, США и Китая «убежали вперед», признала она.

Вопрос, сможем ли мы догнать, не говоря уже перегнать. Но в любом случае, по каким-то направлениям можно не изобретать велосипед, а подсмотреть и потом скопировать с достоинством, если будут хорошие решения.

Инесса Галактионова, глава МТС
  • Президент «ЭР-Телеком Холдинга» Андрей Кузяев отметил, что за последние десять лет инфляция составила 70%, а стоимость услуг связи выросла лишь на 14%. Средняя маржинальность бизнеса за тот же период снизилась с 10,5% до 4,4%, а закредитованность выросла в три раза.
  • Отрасль утратила инвестиционную привлекательность, констатировал Кузяев. При этом из запланированных до 2035 года мер поддержки телеком-рынка реализовано меньше 10%. Если ситуация не изменится, «будут блэкауты и потеря связанности страны», предупредил он.

У нас нет источников для того, чтобы обеспечить гигабитное будущее (обеспечить скорость интернета в 1 Гбит/с). Кроме этого, нам ещё поручают вопросы государственной безопасности, устранения цифрового неравенства, покрытие дорог и до бесконечности.

Андрей Кузяев, президент «ЭР-Телеком Холдинга»

С какими трудностями сталкиваются ИТ-компании

  • Бывший глава «Яндекса» Тигран Худавердян рассказал, что в России сформировалось несколько крупных «сильных, устойчивых экосистем», но впереди отрасль ждёт «новая большая технологическая революция», связанная с распространением ИИ.

Когда появились мобильные телефоны, стало понятно, что все сайты надо переверстать, переделать и создать мобильные приложения. Похожая история сейчас будет со всеми нами [из-за ИИ].

Тигран Худавердян, бывший глава «Яндекса»
  • По его мнению, ИИ «не заменяет биологический интеллект», но люди будут вынуждены передать многие решения нейросетям. Это «огромный вызов», который потребует создания нового правового регулирования.
  • Президент «Т-Технологий» Станислав Близнюк в числе проблем, с которыми сталкивается компания, назвал дорогую стоимость капитала и маленькую ёмкость российского рынка.
  • Кроме того, он отметил необходимость крупных инвестиций в центры обработки данных для ИИ и предложил создать рабочую группу, чтобы нужную инфраструктуру можно было создавать быстрее, чем это возможно (согласование занимает два-три года), а также решить вопрос со стоимостью электричества и его доступностью.
  • Гендиректор «ИКС Холдинга» Алексей Шелобков упомянул высокую ключевую ставку ЦБ. Инвестиции в «железо» долго окупаются, а охлаждение экономики влияет на спрос. Главным достижением отрасли ИТ-оборудования он назвал то, что она «появилась».
  • Глава «1С» Борис Нуралиев также отметил охлаждение экономики.

Софт нужен в первую очередь тогда, когда создаются новые предприятия, когда существенно развиваются старые. В условиях охлаждения сжимается бюджет автоматизации на корпоративном рынке, меньше возможностей у малого бизнеса, у небольших предприятий.

Борис Нуралиев, глава «1С»

Что говорят в правительстве

  • Глава Минцифры Максут Шадаев отметил, что ИТ и телеком-отрасль находятся «в переломной точке, когда нужно переосмыслить существующую систему регулирования рынка, потому что она себя немножко изжила».
  • Вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что власти знают о вызовах и продолжат развивать меры поддержки бизнеса, поскольку действующие становятся менее эффективны.

