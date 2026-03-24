Дженсен Хуанг: человечество уже достигло «общего ИИ», но построить компанию масштаба Nvidia такие системы не способны

Мнением он поделился на подкасте Лекса Фриндмана. В ходе разговора ведущий Лекс Фридман напомнил, что в одном из интервью Хуанг заявил: сроки создания «общего ИИ» (AGI) зависят от того, какое определение для него использовать. Фридман предложил считать AGI системы, способные, среди прочего, автономно запустить и развивать ИТ-компанию стоимостью более $1 млрд.«Думаю, мы уже достигли уровня AGI», — ответил Хуанг. При этом он уточнил: условный OpenClaw уже может создать сервис, который привлечёт миллионы пользователей и в краткосрочной перспективе достигнет оценки в $1 млрд, но вероятность, что даже 100 тысяч таких ИИ-агентов смогут создать Nvidia, «равна нулю».Хуанг признаёт, что современные ИИ-агенты уже умеют планировать проекты, создавать субагентов для разных задач, искать клиентов и заниматься продажами — делать всё необходимое для управления бизнесом. Однако они пока не способны принимать решения в условиях неопределённости.В контексте угрозы ИИ для рынка труда глава Nvidia отметил, что «цели работы и средства их достижения — не одно и то же».Я занимаюсь своей работой [руковожу Nvidia] уже 33 года. И на протяжении всего времени инструменты, которые я использую для работы, постоянно менялись. Иногда это происходило довольно кардинально всего за пару-тройку лет. Но суть работы от этого не изменилась. Дженсен Хуанг, глава NvidiaХуанг прогнозирует: «В будущем каждый плотник благодаря ИИ станет разработчиком — это позволит им повысить ценность того, что они могут предложить потребителям, а качество их работы вырастет».#новости #nvidia