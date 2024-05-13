Найти жильё для командировки без головной боли

Рассказываем, как это устроить за 5 шагов.

Материал подготовлен при поддержке МТС Travel

В некоторых компаниях сотрудники организуют командировку самостоятельно. А после поездки тратят много времени, чтобы собрать из разных мест чеки за проживание и перелёт для отчёта в бухгалтерию. Чтобы бюрократия не крала время и вы успевали делать действительно полезную работу, бронируйте отель в сервисе МТС Travel.

Шаг 1: открываем МТС Travel»

Включаем тумблер «Еду по работе». Вбиваем нужные город и дату. Бронировать отели и апартаменты можно как по России, так и за рубежом.

Шаг 2: ищем отель рядом с местом командировки

Чтобы выбирать было удобнее, можно использовать поиск по карте. Например, вы едете на конференцию в Москва-Сити. Вбиваем название в поиск, и сервис предлагает варианты поблизости.

Шаг 3: изучаем отзывы

Сервис сегментирует отзывы по категориям: можно изучить наиболее подходящие именно для бизнес-туристов. Отдельно подсвечивают средние оценки по уровню сервиса, качеству завтрака, удобствам, чистоте. В системе остаются все отзывы, включая негативные.

Шаг 4: бронируем

МТС Travel подготовит закрывающие документы, если вы оплатили проживание через сервис (если будете оплачивать в отеле, то запросить бумаги нужно будет там же). После ввода данных о постояльце нажимаем «Хочу получить командировочные документы на почту». Можно сразу выбрать ранний заезд и поздний выезд, чтобы не ходить по городу с вещами по прилёте или не ждать слишком долго в аэропорту — например, если вы путешествуете ночным рейсом.

Шаг 5: получаем закрывающие документы

Спустя 1–3 дня после выселения сервис отправит счёт-квитанцию на почту. Ещё её можно скачать в личном кабинете.

С МТС Travel сотрудник может забронировать отель для командировки самостоятельно. Фильтры и поиск по карте помогут найти удобный вариант: неподалёку от нужного офиса или бизнес-центра, с парковкой, интернетом и рабочим столом в номере. Есть кешбэк: можно вернуть бонусами до 25% от суммы и потратить их в сервисе позднее.

В «МТС Travel» также можно купить билеты — на самолёт, автобус или поезд.

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