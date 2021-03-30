Конкурс инструкций
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«Я взял себе за правило не шортить Tesla, что бы ни случилось»

Призёр конкурса «Лучший частный инвестор» делится личными правилами инвестирования.

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Материал подготовлен при поддержке «Тинькофф Инвестиций»

Экономист Александр Клетенков стал призёром крупнейшего в России соревнования по биржевой торговле для непрофессионалов — конкурса «Лучший частный инвестор». Московская биржа ежегодно проводит его для популяризации трейдинга. Победителя оценивают по доходности портфеля на отрезке в четыре месяца. Портфель Александра подорожал на 69%.

Александр занимается инвестициями с 2009 года и считает себя консервативным инвестором — придерживается долгосрочной стратегии. При этом его портфель почти полностью состоит из акций.

Александр поделился личным опытом в инвестировании, но просил подчеркнуть, что не считает себя экспертом. Это не советы, а личные правила, которые помогают оставаться в плюсе.

Александр Клетенков

Финансовая цель должна быть осязаемой

Раньше, управляя портфелем, я старался добраться до определённой суммы. Не особенно представлял, на что потрачу эти деньги, просто стремился к круглой цифре. Но со временем почувствовал, что такой подход, во-первых, не приносит удовлетворения, а во-вторых, нерационален.

Достигнув цели, у меня не было стимула продать бумаги и вывести деньги, я продолжал торговать. Часто случалось, что через некоторое время котировки падали и приходилось штурмовать ту же высоту, на которой уже побывал.

Так что я решил ставить перед собой конкретную материальную цель — например, накопить на машину или квартиру. Причём на эту цель работают все статьи дохода, а не только инвестиции.

Когда стоимость портфеля достигает установленной планки, я продаю активы и перевожу деньги на банковский счёт. А до тех пор придерживаюсь стратегии полного реинвестирования — повторно вкладываю в бумаги прибыль от инвестиций.

Не ограничиваю себя в объёмах пополнения портфеля

Я следую популярной стратегии и всегда откладываю как минимум 10% от месячного дохода — отправляю их на один из инвестиционных счетов или на сберегательный счёт в банке в зависимости от ситуации.

10% — это минимальный лимит. Стараюсь проявлять гибкость: когда нахожу на рынке перспективную бумагу, могу выделить под неё значительно больше 10%. Если получаю солидный дополнительный заработок, откладываю с него не меньше 25%.

Во время конкурса я не менял своё поведение на рынке. И занял второе место в номинации «Лучшие частные инвесторы на валютном рынке», хотя валютой торгую редко — покупал и продавал доллары для операций с акциями. Удачно попадал в амплитудные скачки курса.

Избегаю эмоциональных решений

Я начал инвестировать в 2009 году, когда проходил университетскую практику в брокерской компании. Тогда на бирже были доступны только российские голубые фишки — «Сбербанк», «Газпром», «Лукойл», «Норникель». Мне ставили задачу наторговать, например, за неделю доходность в 1% независимо от падения или роста рынка. Информации было очень мало, я просто следил за курсом и выполнял простые операции.

Стало интересно во всём разбираться, и начал торговать для себя. В студенческие годы не было сбережений и реальных доходов — хорошо, если на счету набиралось 10 тысяч рублей. Тогда я часто принимал эмоциональные решения и несколько раз на этом обжёгся. Теперь взвешиваю все аргументы, прежде чем принять решение.

Когда портфель уходит в минус, у новичков часто возникает желание всё продать. Важно опираться не на эмоции, а на факты. Здорово, если хватает квалификации проанализировать отчётность компании, отследить динамику развития.

На такой аналитике строятся прогнозы инвестдомов (их публикуют почти все брокеры и профильные ресурсы). Но слепо доверять прогнозам не стоит, я стараюсь собирать как можно больше информации, критически подходить к спорным тезисам.

Впрочем, даже имея неплохой опыт инвестирования, бывает сложно удержаться от эмоциональных решений. Около полутора лет назад я купил акции энергетической компании «РусГидро» — изучил её, увидел хороший потенциал для роста. И тут началась пандемия.

Мне показалось, что крупные инвесторы станут массово избавляться от активов на российском рынке. Решил продать рублёвые акции, в том числе перспективную «РусГидро», чтобы перевести капитал в более надёжную валюту. Это было поспешное решение, стоило подольше последить за ситуацией. «РусГидро» быстро оправилась от мартовского падения и продолжила рост. Хотя такие неудачи — тоже полезный опыт.

Когда начинаешь инвестировать, нужно признаться себе, что однажды можешь лишиться значительной части капитала. Осознание приносит спокойствие. Когда пользуюсь шортами и маржинальным плечом, я очень осторожен и понимаю, что делаю.

«Развлечения» — только на брокерском счету

Хороший способ укротить свою эмоциональность — развести активы по двум счетам. Я торгую только на брокерском. Иногда даже внутри дня, когда возникает такое желание.

А на индивидуальном инвестиционном счету держу акции, в которые особенно верю в долгосрочной перспективе, — их практически не трогаю. Налоговые бонусы по ИИС можно получить только в том случае, если не выводишь с него деньги в течение трёх лет после открытия счёта. Я предпочитаю налоговый вычет типа Б, он освобождает от подоходного налога.

ИИС — это особый вид брокерского счёта с налоговыми льготами. А именно, одной из двух на выбор.

Вычет типа А предусматривает возврат 13% от суммы, вложенной на ИИС за год, но в пределах 52 тысяч рублей. Такой вариант подходит инвесторам со стабильной белой зарплатой, которые не рассчитывают на очень высокую доходность.

Вычет типа Б, как правило, выбирают те, кто вкладывается в волатильные бумаги и пополняет портфель на крупные суммы. Выбрав вычет типа Б, не придётся платить подоходный налог 13% со всех плюсовых операций при закрытии счёта.

Плохую новость можно успеть обратить себе в плюс

У меня нет строгих правил, как часто нужно проводить ребалансировку портфеля — например, изменять долю разных отраслей. Я предпочитаю реагировать на конкретные информационные поводы.

Если плохая новость о компании уже пришла, это не значит, что вы упустили момент для продажи акции. Сначала отыгрывается эмоциональная составляющая — курс падает, но потом, как правило, происходит некоторый отскок. И только после этого отыгрываются финансовые последствия события. По ним отскока приходится ждать намного дольше.

Такая история случилась с котировками «Боинга», когда весной 2019 года из-за неисправности ПО упал второй самолёт за полгода. Многие страны приостановили полёты Boeing 737 Max, и я решил, что бумага надолго окажется в кризисе. Продал акции, потеряв не так много, как мог бы, если бы продолжил держать их. Первый после катастрофы квартальный отчёт привёл к серьёзной просадке.

Чтобы найти недооцененную компанию, стоит обратить внимание на мультипликаторы. Это финансовые показатели, по которым можно оценить инвестиционную привлекательность бизнеса. Вот главные:

• P/E — соотношение цены и прибыли.

• ROE — отношение прибыли к капиталу компании.

• EV/EBITDA — отношение стоимости компании к доналоговой прибыли.

• D/EBITDA — отношение долговых обязательств к доналоговой прибыли.

В отрыве от контекста мультипликаторы дают не так много информации — важно сравнить показатели нескольких компаний из одной отрасли. И на основе этих данных сделать вывод, какая из них недооценена. Считать показатели самому не нужно — они доступны на инвестиционных ресурсах вроде Conomy или Investing.сom и в приложении «Тинькофф Инвестиции».

Ещё у нас есть скринер — инструмент для автоматического поиска акций по 30 метрикам. Можно подписаться на готовые скринеры, созданные профессиональными аналитиками, или формировать собственные. Пользователь выбирает, какие финансовые показатели его интересуют, и скринер выдаёт список подходящих бумаг.

Если вы придерживаетесь долгосрочной стратегии инвестирования, лучше отдавать предпочтение компаниям, которые выплачивают дивиденды. Хорошая ставка — 5-6%. Как часто происходят выплаты, можно узнать в карточке компании в «Тинькофф Инвестициях».


Евгений Дорофеев
руководитель отдела инвестиционных продуктов «Тинькофф Инвестиций»

Не связываться с тем, что не понимаешь

Тест на риск-профиль в «Тинькофф Инвестициях» показал, что я агрессивный инвестор. Но сам так не считаю, у меня сбалансированный портфель. Инвестирую, как мне кажется, в перспективные отрасли.

Тренд на экологичность будет только усиливаться. Я сам сортирую мусор, разумно расходую воду и таких людей много. Приятно видеть, что наши действия влияют на рынок. Слежу за компаниями, которые борются с изменениями климата и ищут новые источники энергии. Верю в успех Beyond Meat — производителя заменителей мяса на растительной основе.

При этом я покупаю акции нефтяных компаний — отказаться от нефтепродуктов человечеству в обозримом будущем не удастся. Сейчас нефть снова дорожает, и на этом можно неплохо заработать. Не считаю это этическим противоречием. К тому же, как я понимаю, нефтяные компании смогут относительно легко переключиться на выработку альтернативной энергии, когда почувствуют спрос и выгоду для бизнеса.

До недавних пор я много внимания уделял Tesla — думаю, как и многие. Эта бумага как будто не поддаётся стандартным законам рынка. Личный бренд Илона Маска настолько силён, что люди покупают акции Tesla, несмотря на то, что они многократно переоценены.

Изучив вопрос, осенью я пробовал шортить эту бумагу. Но она наперекор всякой логике продолжала расти. И тогда я взял себе за правило не шортить Tesla, что бы ни случилось. Сейчас курс пошёл вниз, но о принятом решении не жалею. Если не понимаешь, лучше не связываться.

Рекомендации экспертов — это направления для мыслей, а не руководства к действию

Тариф «Премиум» в «Тинькофф Инвестициях» открывает доступ к персональному менеджеру, с которым можно советоваться по любым вопросам. Мы, бывало, даже разговаривали по телефону, а не только переписывались.

Когда в Китае началась эпидемия коронавируса, менеджер сообщил, что акции местных авиакомпаний сильно просели, — хороший момент для покупки. Но я был уверен, что эта тенденция ещё перекинется в Европу и Америку и падение продолжится. Мы подискутировали и решили, что стоит ещё подождать.

Через месяц-два началась пандемия — некоторые авиакомпании пробили чуть ли не исторический минимум. В итоге я купил бумаги на самом дне. И они стали одним из важнейших факторов, почему весь портфель в целом быстро оправился от последствий пандемии.

Так что рекомендации, конечно, важны, но всегда нужно думать своей головой, проверять другие источники. Мне нравится, когда авторы приводят только цифры и факты, без поспешных оценочных суждений. Я подписан на Telegram-каналы MarketTwits и MMI, смотрю англоязычный YouTube-канал The Plain Bagel. Новичкам рекомендую лекции по экономике Сергея Гуриева, мне нравится его подача.

Александр стал призёром конкурса, инвестируя с «Тинькофф». Повторить его успех будет проще, если пройдете бесплатный образовательный курс внутри приложения «Тинькофф Инвестиции». Десять тематических уроков помогут разобраться в биржевых инструментах, собрать сбалансированный портфель и сэкономить на налогах.

Внутри каждого урока пользователи изучают теоретический блок, проходят небольшой тест и получают в награду случайную акцию российской или иностранной компании. В конце поджидает итоговый экзамен, а общая стоимость заработанных акций может достичь 25 тысяч рублей. Курс доступен всем, кто откроет брокерский счёт в «Тинькофф Инвестициях» до 31 мая.

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АО «Тинькофф Банк». Лицензия на оказание брокерских услуг № 045-14050-100000 от 06.03.2018. Эта статья не является инвестиционной рекомендацией.

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