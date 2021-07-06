Москва запустила «антиакселератор». Грантов нет, зато прокачаться можно бесплатно

Часто стартапу за инвестиции или помощь в развитии приходится платить — деньгами или долей в бизнесе. Для тех, кто развивает бизнес в столице, есть возможность получить всё лучшее сразу и бесплатно.
Материал подготовлен при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития и StartHub.Moscow
StartHub.Moscow — столичная программа поддержки и развития для предпринимателей и их бизнесов. Агентство инноваций Москвы, подведомственное Департаменту предпринимательства и инновационного развития, раз в полгода отбирает 100 ИТ-стартапов и организует им среду для общения, обучения и обмена опытом. Программа длится пять месяцев и поделена на три этапа диагностики и отслеживания ключевых показателей: «на входе», «экваторе» и по завершении.
Спросили руководителя StartHub.Moscow Анну Кеуш, в чём замысел хаба и как в него попасть.
Для кого эта программа?
В первую очередь для владельцев технологических и ИТ-стартапов, которые уже прошли этап MVP (создали продукт, функции которого минимальны, но потребители уже могут начать им пользоваться) и имеют хотя бы первичные бизнес-показатели. Это те компании, которые планируют кратно вырасти в ближайший год и готовы пройти этот путь с поддержкой наших экспертов, менторов и другими участниками-единомышленниками. Программа подойдёт и более зрелым стартапам, которые хотят стать скейлапами и единорогами.
Чем StartHub.Moscow отличается от других акселераторов?
StartHub.Moscow — больше, чем акселератор. Когда стартап ищет инкубатор или акселератор, чаще всего владелец бизнеса «платит» за участие долей в бизнесе и рядом ограничений. Например, акселераторы, как правило, отбирают решения под технологическую специфику одного заказчика. Резиденты StartHub.Moscow ничего никому не должны.
Нам важно, чтобы технологическое предпринимательство в Москве развивалось интенсивнее. Поэтому программа длится пять месяцев: этого достаточно, чтобы собственник заметно «прокачал» свои скиллы и бизнес-метрики компании без отрыва от бизнеса.
Как устроен процесс?
Программа начинается ещё на этапе подачи заявки — мы просим участников указать полную и подробную информацию о своём бизнесе, с которой впоследствии работаем на протяжении пяти месяцев. При заполнении заявки собственник уже проводит у себя первичный аудит.
Далее все участники проходят три обязательные сессии: диагностическую, «экватор» и финальную. Эти встречи нужны для отслеживания прогресса, определения базовых бизнес-метрик, узких мест и зон роста.
Мы не заставляем посещать вебинары, воркшопы, консультации с менторами и нетворкинг-мероприятия. Каждый собственник бизнеса видит в личном кабинете общий календарь и выбирает из программы то, что ему нужно.
В завершение — выпускной. На нём участники публично расскажут о своих успехах, а гости смогут познакомиться с инвесторами, представителями корпораций и другими экспертами.
Главный фокус — на результат. Именно поэтому мы начинаем программу с определения бизнес-метрик и установки целей и заканчиваем измерениями прогресса. То, какой путь для достижения целей выберет владелец стартапа, — вторично.
То есть грантов и инвестиций не будет?
Да, мы не инвестируем деньги в бизнесы участников, но при этом никто не запрещает им искать инвесторов на протяжении программы — для таких целей мы организуем нетворкинг и «упаковываем» компанию под партнёрство с инвестором и корпорацией. Помогаем оптимизировать бизнес-процессы, определить стратегию развития бизнеса и правильно презентовать идеи.
Мы выступаем за проактивный подход участников и поддерживаем их инициативу: проводим групповые встречи с инвесторами и питч-сессии, но не составляем предпринимателю индивидуальную карту встреч с возможными бизнес-партнёрами. Возможности основателя в рамках программы ограничиваются только его активностью: одни жмут на педаль газа, постоянно ускоряясь, другие — едут медленно и внимательно изучают рынок, экономя горючее.
Почему программа бесплатная? В чём подвох?
Подвоха нет. Вся программа и наши мероприятия финансируются из бюджета Москвы.
У нас свой интерес: бизнесы, которые развились с нашей помощью, создадут новые рабочие места, будет развита здоровая преемственность знаний и опыта, появится здоровая конкуренция, в том числе и на рынке кадров. Да и успешные стартапы будут платить больше налогов государству — в этом, наверное, наша главная финансовая выгода.
Где узнать мнения других выпускников?
30 июня у нас прошёл демодень — на нём потенциальные участники могли чуть больше узнать о программе и познакомиться с финалистами прошлого набора. Запись можно найти здесь.
А ещё можно напрямую спросить предпринимателей — участников предыдущего набора, в буклете их полный список. Вот такие отзывы, например, оставили о программе финалисты:
Допустим, мне интересно. Как стать участником?
Чтобы попасть в ближайший набор, нужно оставить свои контактные данные на сайте, а затем заполнить форму, которая придёт на указанный электронный адрес. Сделать это нужно до 18 июля, новый набор откроется в конце года.
Требования такие:
- Бизнес должен быть зарегистрирован в Москве.
- Компании-участника нет в списке недобросовестных поставщиков.
- Деятельность не приостановлена, и компания не является банкротом.
Мы также просим указать стадию развития компании и проблему, которую она решает, описать конкурентные преимущества, технологические решения, источник финансирования, основные бизнес-метрики и компетенции команды.
После фильтрации заявки уходят на оценку экспертному совету. В прошлый мы приглашали отдельных экспертов из разных областей, в этот раз с оценкой поможет компания, профессионально проводящая подобную экспертизу.
Если не нашли в материале ответ на свой вопрос про StartHub.Moscow — оставьте его в комментариях. Представитель программы придёт туда и расскажет детали. Зарегистрироваться в StartHub.Moscow и присоединиться к сообществу основателей бизнеса — на сайте по ссылке.
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