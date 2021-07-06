Москва запустила «антиакселератор». Грантов нет, зато прокачаться можно бесплатно

Часто стартапу за инвестиции или помощь в развитии приходится платить — деньгами или долей в бизнесе. Для тех, кто развивает бизнес в столице, есть возможность получить всё лучшее сразу и бесплатно.

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Материал подготовлен при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития и StartHub.Moscow

StartHub.Moscow — столичная программа поддержки и развития для предпринимателей и их бизнесов. Агентство инноваций Москвы, подведомственное Департаменту предпринимательства и инновационного развития, раз в полгода отбирает 100 ИТ-стартапов и организует им среду для общения, обучения и обмена опытом. Программа длится пять месяцев и поделена на три этапа диагностики и отслеживания ключевых показателей: «на входе», «экваторе» и по завершении.

Спросили руководителя StartHub.Moscow Анну Кеуш, в чём замысел хаба и как в него попасть.

Анна Кеуш руководитель программы StartHub.Moscow

Для кого эта программа?

В первую очередь для владельцев технологических и ИТ-стартапов, которые уже прошли этап MVP (создали продукт, функции которого минимальны, но потребители уже могут начать им пользоваться) и имеют хотя бы первичные бизнес-показатели. Это те компании, которые планируют кратно вырасти в ближайший год и готовы пройти этот путь с поддержкой наших экспертов, менторов и другими участниками-единомышленниками. Программа подойдёт и более зрелым стартапам, которые хотят стать скейлапами и единорогами.

Программа заточена на стратегический рост компании, поэтому участвовать смогут только собственники бизнеса. Рядовые сотрудники или руководители подразделений не подойдут.

Чем StartHub.Moscow отличается от других акселераторов?

StartHub.Moscow — больше, чем акселератор. Когда стартап ищет инкубатор или акселератор, чаще всего владелец бизнеса «платит» за участие долей в бизнесе и рядом ограничений. Например, акселераторы, как правило, отбирают решения под технологическую специфику одного заказчика. Резиденты StartHub.Moscow ничего никому не должны.

Нам важно, чтобы технологическое предпринимательство в Москве развивалось интенсивнее. Поэтому программа длится пять месяцев: этого достаточно, чтобы собственник заметно «прокачал» свои скиллы и бизнес-метрики компании без отрыва от бизнеса.

Как устроен процесс?

Программа начинается ещё на этапе подачи заявки — мы просим участников указать полную и подробную информацию о своём бизнесе, с которой впоследствии работаем на протяжении пяти месяцев. При заполнении заявки собственник уже проводит у себя первичный аудит.

Далее все участники проходят три обязательные сессии: диагностическую, «экватор» и финальную. Эти встречи нужны для отслеживания прогресса, определения базовых бизнес-метрик, узких мест и зон роста.

Мы не заставляем посещать вебинары, воркшопы, консультации с менторами и нетворкинг-мероприятия. Каждый собственник бизнеса видит в личном кабинете общий календарь и выбирает из программы то, что ему нужно.

Например, предпринимателю срочно нужна будет консультация юриста и бухгалтера или встреча с конкретным экспертом — с этим он тоже может обратиться к нам.

В завершение — выпускной. На нём участники публично расскажут о своих успехах, а гости смогут познакомиться с инвесторами, представителями корпораций и другими экспертами.

Главный фокус — на результат. Именно поэтому мы начинаем программу с определения бизнес-метрик и установки целей и заканчиваем измерениями прогресса. То, какой путь для достижения целей выберет владелец стартапа, — вторично.

То есть грантов и инвестиций не будет?

Да, мы не инвестируем деньги в бизнесы участников, но при этом никто не запрещает им искать инвесторов на протяжении программы — для таких целей мы организуем нетворкинг и «упаковываем» компанию под партнёрство с инвестором и корпорацией. Помогаем оптимизировать бизнес-процессы, определить стратегию развития бизнеса и правильно презентовать идеи.

Мы выступаем за проактивный подход участников и поддерживаем их инициативу: проводим групповые встречи с инвесторами и питч-сессии, но не составляем предпринимателю индивидуальную карту встреч с возможными бизнес-партнёрами. Возможности основателя в рамках программы ограничиваются только его активностью: одни жмут на педаль газа, постоянно ускоряясь, другие — едут медленно и внимательно изучают рынок, экономя горючее.

По результатам прошлого потока четырнадцать компаний привлекли инвестиции, девять нашли ангелов-инвесторов, две получили деньги из фондов, одна — от корпорации, и ещё четыре получили гранты.

Почему программа бесплатная? В чём подвох?

Подвоха нет. Вся программа и наши мероприятия финансируются из бюджета Москвы.

У нас свой интерес: бизнесы, которые развились с нашей помощью, создадут новые рабочие места, будет развита здоровая преемственность знаний и опыта, появится здоровая конкуренция, в том числе и на рынке кадров. Да и успешные стартапы будут платить больше налогов государству — в этом, наверное, наша главная финансовая выгода.

Где узнать мнения других выпускников?

30 июня у нас прошёл демодень — на нём потенциальные участники могли чуть больше узнать о программе и познакомиться с финалистами прошлого набора. Запись можно найти здесь.

А ещё можно напрямую спросить предпринимателей — участников предыдущего набора, в буклете их полный список. Вот такие отзывы, например, оставили о программе финалисты:

Буду нескромным и скажу, что взял максимум от программы: был на всех мероприятиях, познакомился со многими людьми, увеличил выручку вчетверо, привлёк много новых клиентов. Мы получили хороший пиар — к проекту проявили интерес «Сбер», Х5, «Магнит» и другие крупные корпорации и госучреждения. Большой плюс программы — бесплатное рабочее место в «Красном Октябре», где можно поработать в окружении других отличных команд. Евгений Белавин основатель Toweco, сервиса мониторинга интернет-отзывов

Программа открыла нам столько дверей, что мы до сих пор не успели заглянуть во все. За неделю до начала StartHub.Moscow мы привлекли инвестиции от корпоративного фонда Kirov Group Ventures, во время программы запустили с предприятием пилот. А ещё значительно структурировались и сейчас готовимся к следующему раунду инвестиций. Мне кажется, участники StartHub.Moscow, которые не посещали коворкинг и воркшопы, многое потеряли. С остальными мы не только подружились, но и придумали совместные проекты. Павел Шершнёв основатель Tango Vision, платформы для цифровизации зданий

Допустим, мне интересно. Как стать участником?

Чтобы попасть в ближайший набор, нужно оставить свои контактные данные на сайте, а затем заполнить форму, которая придёт на указанный электронный адрес. Сделать это нужно до 18 июля, новый набор откроется в конце года.

Требования такие:

Бизнес должен быть зарегистрирован в Москве.

Компании-участника нет в списке недобросовестных поставщиков.

Деятельность не приостановлена, и компания не является банкротом.

Мы также просим указать стадию развития компании и проблему, которую она решает, описать конкурентные преимущества, технологические решения, источник финансирования, основные бизнес-метрики и компетенции команды.

Чем более полной будет заявка, тем выше шансы попасть в поток. Дополнительные баллы от экспертов получат стартапы, использующие технологии искусственного интеллекта.

После фильтрации заявки уходят на оценку экспертному совету. В прошлый мы приглашали отдельных экспертов из разных областей, в этот раз с оценкой поможет компания, профессионально проводящая подобную экспертизу.