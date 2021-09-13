Коротко: конференция Microsoft об облачной разработке

Ведущие эксперты Microsoft, GitHub, Red Hat и других компаний расскажут об актуальных веяниях в облачной разработке. На вводной сессии выступят в том числе президент Microsoft Russia Кристина Тихонова и менеджер глобальной партнёрской программы Донован Браун. А основная часть разделена на пять треков:

Трансляция начнётся 12 октября в 10 утра по московскому времени. Каждый трек продлится около четырёх часов. Треки будут идти параллельно, но участники смогут переключаться между ними или ознакомиться с докладами позже. А ещё будет возможность задать вопросы спикерам и проверить свои силы в интерактивном квесте.