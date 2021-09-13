Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Конкурс инструкций
Промо

Коротко: конференция Microsoft об облачной разработке

Расскажут о гибридных методологиях, безопасности, Open Source, базах данных и личной продуктивности.

0 Обсудить
222 просмотров

Материал подготовлен при поддержке Microsoft

Для кого

Для разработчиков, безопасников и DevOps-инженеров.

Чем интересна конференция Day of the DEVs

Это одно из крупнейших мероприятий Microsoft Russia для разработчиков. Партнёром выступает Softline development.

Ведущие эксперты Microsoft, GitHub, Red Hat и других компаний расскажут об актуальных веяниях в облачной разработке. На вводной сессии выступят в том числе президент Microsoft Russia Кристина Тихонова и менеджер глобальной партнёрской программы Донован Браун. А основная часть разделена на пять треков:

  • Hybrid / Multicloud. Речь пойдёт о гибридных подходах к разработке с использованием Kubernetes и IoT Hub — размещении приложений и вычислениях последней мили.
  • Security. Продакт-менеджеры GitHub познакомят с функциями безопасности для репозиториев Advanced Security, улучшающих качество кода. А представитель Microsoft объяснит позицию компании относительно модели безопасности Zero Trust («нулевого доверия»).
  • OSS. Спикеры презентуют Open Source-стратегию Microsoft, расскажут, как компания работает с внешней и внутренней экосистемами и что это значит для пользователей, партнёров и клиентов. А представитель Red Hat поговорит о настоящем и будущем Cloud Native.
  • Data&AI для приложений. В этом треке запланированы доклады об инновационных базах данных, языке Azure Data Explorer a.k.a Kusto для работы с большими данными и концепции MLOps (ML+DevOps).
  • «Продуктивность разработчиков». Докладчики рассмотрят инструменты и процессы, улучшающие результаты конкретных специалистов и команд разработки в целом. А ещё в рамках трека можно узнать о внедрении Inner Source в Microsoft.

Что ещё нужно знать

Трансляция начнётся 12 октября в 10 утра по московскому времени. Каждый трек продлится около четырёх часов. Треки будут идти параллельно, но участники смогут переключаться между ними или ознакомиться с докладами позже. А ещё будет возможность задать вопросы спикерам и проверить свои силы в интерактивном квесте.

Участие бесплатное, но нужно заранее зарегистрироваться.

Интересно
0 Обсудить
1
{ "author_name": "Промо", "author_type": "editor", "tags": [], "comments": 0, "likes": 1, "favorites": 2, "is_advertisement": true, "subsite_label": "promo", "id": 292291, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 13 Sep 2021 07:55:23 +0300", "is_special": false }
Конкурс технических инструкций
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Читать все 0 комментариев
Финансы
Маша Цепелева
Visa снизила межбанковскую комиссию при оплате картой в ресторанах фастфуда в два раза — до 0,5% Статьи редакции

При этом сумма чека должна быть не больше 500 рублей.

25 25 комментариев
6
БКС Мир инвестиций
Что такое GMV и зачем на него обращать внимание

В отчетах компаний, занимающихся розничной торговлей, зачастую можно увидеть сообщения о росте показателя GMV за период. Разберемся, что это такое и зачем он нужен.

0 Обсудить
1
Карьера
Станислав Руденко
27 сайтов для поиска удаленной работы

Просто. Понятно. Без воды.

35 35 комментариев
83
Финансы
Маша Цепелева
ЦБ определил восемь критериев для блокировки банками подозрительных платежей Статьи редакции

Переводы могут заблокировать из-за большого количества в день или необоснованно больших сумм.

107 107 комментариев
24
Финансы
Insider Key
Стоимость биг мака в разных странах мира
177 177 комментариев
29
Evrone
Что такое knowledge management и чем он полезен

Управление знаниями (knowledge management, KM) — это организованная система процессов для сбора знаний и навыков и передачи их внутри компании. Это облегчает онбординг (адаптацию) новых сотрудников и передачу задач от одних исполнителей или команд другим.

0 Обсудить
1
Факультет дизайна «Среды обучения»
Художник Полли Беккер: гайд по поиску собственного стиля

В креативной индустрии сложно стать востребованным без узнаваемого стиля. Американский иллюстратор Полли Беккер поделилась опытом поисков художественного почерка со слушателями онлайн-лекции «Как найти свой стиль в иллюстрации» в рамках проекта «Встречи вне границ», открытого образовательного цикла высшей школы «Среда обучения».

0 Обсудить
1
Приёмная
Константин Дроздов
Сбербанк отказывается выдавать дебетовую карту (печальный лонгрид с несчастливым концом)
195 195 комментариев
60
Личный опыт
Андрей Смурыгов
Контекстники воруют деньги, а маркетологи их «крышуют»: пять популярных «серых» схем на миллион в digital-маркетинге

Если у вас свой бизнес и вы доверяете кому-то настраивать таргет и контекст, статья для вас. Скорее всего вы обнаружите много загадочного, а заодно и остатки разворованного рекламного бюджета.

Грущу вместе с вами
26 26 комментариев
19
Machine learning
Low-code платформа Loginom
5 преимуществ low-code подхода к аналитике

Возможность мало кодировать, а больше использовать готовые компоненты и визуальное проектирование позволяет решать задачи анализа с меньшими затратами сил разработчиков. В статье расскажем об основных преимуществах подобного подхода.

0 Обсудить
Тинькофф
Офис свободного посещения: как Тинькофф трансформировал работу сотрудников

После окончания самоизоляции у компаний появилось три варианта, как работать дальше: остаться на удаленке, полностью вернуться в офис или выбрать гибридный формат, то есть приезжать в офис несколько дней в неделю.

19 19 комментариев
19
Больше статей
null