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«Промсвязьбанк» подключил сервис бесконтактной оплаты — «СБПэй»

Банковскую карту снова можно оставлять дома.

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Материал подготовлен при поддержке ПСБ

Клиентам «Промсвязьбанка» (он же ПСБ) стал доступен ещё один способ оплаты покупок в розничных магазинах и интернете — для этого потребуется только приложение «СБПэй» и встроенная в телефон камера. Достаточно отсканировать QR-код на кассе — и деньги уйдут на счёт продавца через Систему быстрых платежей (СБП). Для оплаты через сайт (он должен быть подключен к СБП), нужно просто пройти по платёжной ссылке.

Чтобы подключить сервис, нужно скачать приложение «СБПэй» из Google Play или App Store и привязать к нему один или несколько счетов ПСБ, с которых хочется платить.

Для оплаты через приложение «СБПэй» клиентам не требуется ни банковской карты, ни смартфона с функцией бесконтактной оплаты. Достаточно, чтобы на телефоне было установлено само приложение и встроена камера — телефон мгновенно считывает QR-код, и оплата проходит за несколько секунд. Это функциональный и удобный сервис, и мы уверены, что он будет востребован у клиентов.

Александр Чернощекин
старший вице-президент, руководитель блока цифрового бизнеса ПСБ

Перед оплатой сумму покупки и название магазина можно проверить — они отображаются в приложении. А сами переводы защищены с помощью технологии токенизации (шифрования платежных данных).

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Конкурс технических инструкций
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4 комментария
Лаврентий Петренко

Так это сервис ОПЛАТЫ или сервис ПЕРЕВОДА?

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John Nash

А чем оплата от перевода отличается?

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hevanzaro

Мб лучше выпустить один сервис для оплаты картами любого банка для РФ, а не так, что у каждого банка свой?

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Александр Матюхин

Так это единый апп, ты в него подвязываешь счёт любого банка в теории. По факту доступны пока банки второго - третьего эшелонов

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