«Промсвязьбанк» подключил сервис бесконтактной оплаты — «СБПэй»

Клиентам «Промсвязьбанка» (он же ПСБ) стал доступен ещё один способ оплаты покупок в розничных магазинах и интернете — для этого потребуется только приложение «СБПэй» и встроенная в телефон камера. Достаточно отсканировать QR-код на кассе — и деньги уйдут на счёт продавца через Систему быстрых платежей (СБП). Для оплаты через сайт (он должен быть подключен к СБП), нужно просто пройти по платёжной ссылке.