«Промсвязьбанк» подключил сервис бесконтактной оплаты — «СБПэй»

Банковскую карту снова можно оставлять дома.
Материал подготовлен при поддержке ПСБ
Клиентам «Промсвязьбанка» (он же ПСБ) стал доступен ещё один способ оплаты покупок в розничных магазинах и интернете — для этого потребуется только приложение «СБПэй» и встроенная в телефон камера. Достаточно отсканировать QR-код на кассе — и деньги уйдут на счёт продавца через Систему быстрых платежей (СБП). Для оплаты через сайт (он должен быть подключен к СБП), нужно просто пройти по платёжной ссылке.
Чтобы подключить сервис, нужно скачать приложение «СБПэй» из Google Play или App Store и привязать к нему один или несколько счетов ПСБ, с которых хочется платить.
Перед оплатой сумму покупки и название магазина можно проверить — они отображаются в приложении. А сами переводы защищены с помощью технологии токенизации (шифрования платежных данных).
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Так это сервис ОПЛАТЫ или сервис ПЕРЕВОДА?
А чем оплата от перевода отличается?
Мб лучше выпустить один сервис для оплаты картами любого банка для РФ, а не так, что у каждого банка свой?
Так это единый апп, ты в него подвязываешь счёт любого банка в теории. По факту доступны пока банки второго - третьего эшелонов