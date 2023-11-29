Каково работать в финтех-компании, если ты — не разработчик

Разные специалисты «Сбера» рассказывают об этом в своих дневниках.

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Материал подготовлен при поддержке «Сбера»

Крупные финтех-компании любят рассказывать о жизни своих программистов: об их сложных и интересных задачах, карьерных возможностях и, конечно, о приятных бонусах. Не менее любопытные рабочие нюансы других сотрудников часто остаются за кадром. Знает ли кто-нибудь, сколько звонков agile-коуч успевает провести за день? А чего в работе продакт-оунера больше — открытых вкладок или выпитых чашек кофе? Если нет, то это легко исправить, потому что перед вами — их рабочие дневники.

Артём Трофимов Владелец продукта в команде HR‑платформы «Пульс»

Чем я занимаюсь

На работе отвечаю за развитие главной страницы и внутренних модулей: поиска, виджета пользовательских постов и конструктора лендингов HR‑платформы «Пульс». И, что не менее важно, управляю командой из 15 человек.

HR‑платформа «Пульс» — это собственное решение «Сбера» по полному циклу управления персоналом. Там сотрудник может в пару кликов оформить отпуск или больничный, заказать справку или записаться на карьерные курсы, а руководитель — получить полную HR-аналитику по своей команде.

Платформой пользуются все сотрудники «Сбера», приобрести её могут и другие компании.

В свободное время я играю за друида в Dungeons and Dragons, пишу и режиссирую музыку в стиле метал с экстремальным вокалом (а также тренирую силу воли, чтобы не сорваться на покупку нового музыкального плагина от Nolly).

7:30. Подъём

Смахиваю будильник и проверяю, всё ли хорошо было с «Пульсом» ночью. Мы недавно обновили приложение, и мне важно убедиться, что у пользователей с ним не возникало проблем. Вижу, что всё в порядке.

За завтраком (сегодня творог и «Эрл Грей») вместе с женой смотрю выпуск шоу про путешествия — «Жизнь других». Обсуждаем, в какие тёплые места можно было бы рвануть этой зимой. В 8 утра выхожу из дома.

8:00–9:30. Еду в офис и переписываюсь с нейросетью

Я живу в Лосиноостровском районе Москвы, а работаю на Кутузовском проспекте, дорога до офиса занимает полтора часа. Но это время провожу с пользой. До метро хожу пешком (во имя достаточной физической нагрузки) под рок-метал или аудиокниги. Только недавно закончил слушать «Задачу трёх тел» Лю Цысиня — рекомендую всем, кто любит фантастику.

Дорогу провожу с нейросетями: они помогают мне в идеях для песен. На полноценного гострайтера пока не тянут, но часто подкидывают интересные фразы. На мой запрос написать текст в стиле группы Thy Art Is Murder с сюжетом о сверхчеловеке нейросеть выдаёт: «На вершине мира как Заратустра я стою». Неплохо — заношу в заметки.

10:00. Проверяю статусы и встречаюсь с командой

Моё рабочее место

По пути в офис забежал в одну из ближайших кофеен и теперь со стаканчиком в руке читаю почту, чаты и посты в «Пульсе». Созвон с командой в 10:45. Мы работаем в гибридном формате, и для удобства утренние летучки у нас всегда проводятся по видеосвязи. На них делимся результатами и планами на день. До звонка ещё 40 минут — обновляю статусы в трекере задач (мы используем Jira).

На неделе у нас случается до трёх релизов, но на этой — один: обновляем версию главной страницы «Пульса». В этот раз мы добавили модуль «Поддержка», куда пользователи могут обращаться при ошибках. Собранные там предиктивные ответы помогут снизить нагрузку на живых сотрудников службы поддержки. А на следующей неделе выпускаем обновление приложения для клиентов: график и задачи как раз по нему мы обсудим на грядущем звонке.

Главная страница нашего «Пульса»

11:45–13:00. Тестирую интерфейс нового модуля и завожу задачи в Jira

Delivery-менеджер поделился релизной версией сервиса «Поддержка», о которой я рассказывал выше. Финально прогоняю модуль по smoke-тестам (проверяю на стабильность и явные ошибки). Всë отлично.

Следующая итерация развития продукта — это интеграция «Поддержки» с GigaChat. С помощью этой генеративной модели (тоже собственная разработка «Сбера») мы дополнительно прокачаем базу знаний нашего сервиса «Поддержка». Согласно предварительным исследованиям, релевантность поисковой выдачи может вырасти в десятки раз. Завожу в Jira задачи: нарисовать макет для дальнейшего прототипирования и реализовать бета-версию интеграции (для анализа и подготовки функционального решения).

Сегодня пасмурно и хочется взбодриться, а действие утреннего кофе давно закончилось.

Сверхкрепкий кофе и вид из окна офиса — мой выбор

Пока кофемашина готовит двойной эспрессо, проверяю личную почту. Вижу письмо с темой «Introducing The Nolly Bass Library». Речь о выходе нового плагина: это практически «Ламборгини» в мире музыки. Первая мысль — купить как можно скорее. Делаю пару глубоких вдохов и выдохов: если куплю, не смогу удержаться и буду пересводить все готовые песни по третьему кругу. Договариваюсь с собой дождаться распродажи и использовать уже в нашем следующем альбоме.

Просматриваю бэклог: на мне — задачи по описанию новых функций. В «Пульсе» есть сервис «Тесты и опросы» — он помогает быстро собрать обратную связь или оценить настроения в команде. Созваниваюсь с техлидом веб-разработки, чтобы обсудить вывод сервиса на главную страницу «Пульса». Основной вопрос — «Как управлять нагрузкой на сервис в сезон планирования отпусков и дни зарплат, когда приложением пользуются чаще?». К разговору подключаем бэкенд-разработчика. Договорились о контракте на кеширование между сервисами. Результаты заношу в Jira.

Такие встречи — именно то, ради чего я пришëл в профессию. Мне нравится создавать продукты, заниматься аналитикой, копаться в цифрах.

13:00. Обедаю

В офисе — множество кафешек, ресторанов и столовых. Но сегодня обедаю в кафе с самообслуживанием: хочу сэкономить время. Впереди ещë сборка продуктовой презентации, приёмо-сдаточные испытания и ревизия обновлëнных макетов в конструкторе лендингов — в нём команды смогут собирать лендинги и использовать их в качестве посадочных страниц для различных задач, проектов и продуктов. Беру борщ и салат с тунцом. То что надо.

13:40. Созвоны и работа над стратегией «Пульса»

Сразу после обеда — те самые приёмо-сдаточные испытания: демонстрируем объëм внедряемых доработок коллегам из безопасности, архитектуры и поддержки. Это суперважный момент в каждом продукте, только после него можно получить зелëный свет на продакшен. Испытания в итоге прошли успешно.

Накидываю идеи для презентации о планах развития «Пульса» до 2025 года. Очень хочется прокачать конструктор лендингов — добавить возможность сбора обратной связи. Часто получаю запросы по ней от пользователей и сам ощутил необходимость, когда помогал запускать лендинг для волонтёрской программы наших сотрудников в Уральском банке. Ещë в планах — развивать в «Пульсе» профессиональные сообщества, внедрять ИИ. В августе мы разработали и протестировали ИИ-открытки ко дню рождения: наша нейросеть «Кандинский» рисует на них персонализированные тортики. И теперь каждый пятый сотрудник поздравляет ими коллег.

18:00. Встреча с руководителем

Рассказываю о текущих релизах и проблемах, обсуждаем планы на следующий год — записываю, что нужно улучшить. Финальную презентацию я закончил, выныриваю из задачи. На часах 19:45. Макеты конструктора посмотреть не успел — переношу на завтрашнее утро.

20:00. Возвращаюсь домой

По пути домой читаю книгу игрока Dungeons and Dragons (масштабная настольная ролëвка в жанре фэнтези). Изучаю классы персонажей. Структура у книги ужасная: описание класса — на 64-й странице, список заклинаний — на 207-й, а описание этих заклинаний — на 211-й. Нужно одновременно читать три раздела. Пока пытался разобраться — успел добраться до дома.

21:40. Отдых

Дома меня ждёт любимая семья и вкусный ужин (горячий бутерброд и чай). После ужина задаю вопросы гейм-мастеру в чате. Он отвечает за результаты действий игроков, реакции и события в игре. Вот пусть и объясняет, как это всё собирается трактовать. В 22:30 отрываю себя от чатов — пора спать.

Хотите стать коллегой Артёма и работать над продуктовыми задачами в «Пульсе»? Возможно, вам приглянётся эта вакансия.

Ксения Бадретдинова Agile-коуч в Блоке корпоративно-инвестиционного бизнеса и Блоке «Стратегия и развитие» в «Сбере»

Чем я занимаюсь

Agile — это подход к управлению процессами, основанный на принципах гибкости и оперативной реакции на изменения. Он помогает строить работу и повышать эффективность команд. В «Сбере» мы адаптируем подход под себя.

Я изучаю текущие процессы в командах и их результативность в целом: ищу проблемные моменты и зоны роста для сотрудников. Например, когда в команде не хватает специалистов или после смены стратегии менеджер хочет изменить систему оценки и мотивации.

Мы с коллегами развиваем сообщество agile-коучей: формируем цели и планы на ближайший год, а миссию и стратегию — на три и более. Ещё на мне организация Школы agile-коучей в «Сбере»: я собираю команду стажёров, составляю план обучения, ищу наставников и экспертов.

В свободное время гоняю на картинге, хожу в театр и провожу время c самой милой собакой в мире.

6:00–7:45. Подъём и дорога в офис

Просыпаюсь в 6:00, собираюсь и через час уже выхожу из дома. Обожаю ездить на работу на машине. Дорога ранним утром спокойная, никакой толкучки и нервов. А во время поездки можно послушать музыку. Сегодня включаю Depeche Mode. В 8 утра заезжаю на парковку на Кутузовском.

8:00. Подготовка к рабочему дню

В 08:10 открываю ноутбук: просматриваю активности на день, приоритизирую задачи.

У меня довольно минималистичное рабочее место.

В 08:30 иду на завтрак с коллегами. Мы ходим завтракать вместе уже три года. Шутки и разговоры помогают расслабиться и настроиться на день. В нашем корпусе только столовая открывается так рано, но это и хорошо — там всегда отличные сырники.

9:00–12:00. Отправляюсь на рабочие встречи

Две недели назад мы полностью пересмотрели процессы сервиса для клиентских менеджеров (нужен для эффективной продажи продуктов банка). Цель — повысить прозрачность и слаженность работы, качество и скорость разработки. Внедряли изменения с помощью модели ADKAR. Сотрудники пожили с обновлением и теперь готовы рассказать нам, как прошёл пробный период.

Созваниваемся с владельцем продукта и scrum-мастером. Обсуждаем проблемные зоны и проблемные ситуации, ищем компромиссы. Главный вывод: модель работает, ура!

В 10:00 следующий звонок. В этот раз меня попросили организовать встречу дизайнеров и обсудить цели — успехи оценим по эффекту в продуктовых и HR-метриках. Уложились в 45 минут — как раз успеваю налить чай.

В 11:00 встречаюсь с лидером одного из продуктов. Обсуждаем цели на 2024 год: начинаем с миссии и общего видения, а потом прописываем ключевые метрики, по которым будем определять эффективность. Строим дерево метрик — вуаля! Теперь будем опираться на них: сформулируем годовые и квартальные цели для команды. Их договорились обсудить на следующей встрече.

12:00 — звонок по agile-трансформации. За 2023 год мы планировали ускорить выполнение задач в командах (Lead Time) и тем самым — разработку продуктов. Теперь обсуждаем прогресс с коучами «Сбера» и представителями офиса agile-трансформации. Один из коучей рассказывает, как Value Stream Mapping сократил командное время работы над одним продуктом на 7 дней.

12:30. Фотосессия

Обычно в это время у меня другие встречи, но сегодня команда HR-бренда устраивает съёмку. Фотографии используют в рассылках, медийных публикациях, постах в соцсетях или на страницах с вакансиями, чтобы показать атмосферу в «Сбере» и реальных будущих коллег, а не людей с фотостоков.

Никогда не пробовала себя в роли модели, это интересный опыт. Нужно подождать, пока всех подготовят, затем сделают индивидуальные и групповые снимки. Фотосессия проходит в тёплой атмосфере: вокруг — все знакомые коллеги. Время пролетает быстро. Я довольна: и маркетингу помогла, и с коллегами пообщалась.

Специально для фотосессии переоделась.

14:30. Обедаю

Моя работа наполнена встречами и общением, а от них тоже нужен отдых. Поэтому обедаю я чаще всего в одиночестве или с парой коллег. На сам обед — минут 20, а остаток часа провожу за книгой или на массажном кресле в комнате отдыха. Стараюсь максимально отвлечься от работы, расслабиться и переключиться. Это помогает аккумулировать силы на остаток дня.

15:30. Провожу собеседование

Недавно решили запустить Школу agile-коучей внутри «Сбера»: готовить кадры для быстро растущей компании часто приходится внутри. Это новый для меня тип задач, но тем он и больше мотивирует. Нужно провести собеседование на позицию стажёра. За шесть лет работы коучем я поняла, что продуктивность специалистов часто зависит от того, насколько правильно собрана команда.

16:30. Регулярная встреча scrum-мастеров

Разбираем кейсы и делимся опытом. А ещё я стараюсь максимально мотивировать ребят: даю коллегам обратную связь, вместе мы думаем, как ускорить работу в командах, сделать её эффективнее и слаженнее. Подсвечиваю ребятам результаты внедрённых изменений.

17:00. Встречаемся с офисом agile-трансформации

Обсуждаем приоритетные направления и нагрузку на следующий квартал.

Мне нравится, что у нас есть стратегия с конкретными целями и метриками. Коучам бывает сложно объективно оценить пользу своей работы, осознать, что улучшение результатов в команде или у отдельного специалиста — в том числе его заслуга. А конкретные результаты в достижении целей наглядно показывают твой вклад в общее дело.

18:20. Еду домой и отдыхаю

В половине седьмого сажусь в машину, и через двадцать минут я уже дома. Быстро ужинаем с мужем и отправляемся на картинг.

Я с детства люблю машины — возможно, эта любовь досталась мне от папы: он больше 16 лет проработал в дилерских центрах. Скорость помогает разгрузиться: я думаю только о том, как войти в повороты и улучшить свой результат. Недавно выяснила, что тормозить перед поворотом не обязательно, достаточно отпустить педаль газа и выкрутить руль в нужный момент. И — вжух, идеально!

Забегаем домой буквально на пару минут и снова выходим — на прогулку с нашим замечательным французским бульдогом Бенджамином. Это самая любвеобильная собака в мире. Знаю, так говорят все собачники, но мы правда в это верим. Обожаем проводить с ним время и берём во все путешествия — в одном только Питере Бенджамин побывал с нами уже пять раз.

Вместе с довольным Бенджамином поднимаемся в квартиру — на часах десять вечера, пора готовиться к новому дню.

Поймали себя на мысли о том, что вам не хватает таких же нестандартных задач, как у Ксении? В «Сбере» как раз ищут аgile-коуча, так что вы можете стать её коллегой.

В «Сбере» 280 тысяч сотрудников и тысячи команд, которые создают продукты для 111 млн клиентов. В масштабных проектах можно найти задачи по душе и амбициям. Принцип «Сбера» — помогать сотрудникам развивать таланты и давать возможность работать над тем, что действительно нравится и вдохновляет.

И для этого в компании немало ресурсов: корпоративные коучи, программы профессионального переобучения и карьерного перехода внутри компании, обучение азам предпринимательства через программу SberUp, множество тематических сообществ, более 400 курсов в «СберУниверситете».