Коротко: жизнь без предложений о кредитах и навязчивых пушей

Где всё происходит только с вашего разрешения.

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Материал подготовлен при поддержке «ЮMoney»

Что

Сервис электронных платежей «ЮMoney», где можно контролировать своё финансовое пространство. Например, совершать платежи и переводы в любое время, не переживать о навязчивых звонках, пользоваться кошельком или картой, в том числе виртуальной, а также установить ограничения на операции по карте.

Для кого

Для тех, кто хочет лучше контролировать финансы и чувствовать защищённость от непредвиденных списаний и пушей.

Что даёт «ЮMoney»

Гибкость . В «ЮMoney» вы сами выбираете, чем платить: виртуальной картой, которая выпускается при регистрации, платёжным стикером или обычным пластиком. Для ребёнка тоже можно выпустить специальную карту, чтобы научить его финансовой грамотности.

. В «ЮMoney» вы сами выбираете, чем платить: виртуальной картой, которая выпускается при регистрации, платёжным стикером или обычным пластиком. Для ребёнка тоже можно выпустить специальную карту, чтобы научить его финансовой грамотности. Ненавязчивость. «ЮMoney» не шлёт рекламные пуши и СМС без разрешения. Систему уведомлений в сервисе вы настраиваете сами: например, можно попросить слать только пуши о совершённых операциях. В таком случае вы будете знать, что подозрительный звонок — точно не от «ЮMoney», и не возьмёте трубку.

Оперативность. Сервис использует удалённую идентификацию — пользователь подтверждает свою личность через «Сбер ID» или некоторых операторов связи. Это позволяет мгновенно совершать покупки.

Безопасность. Сервис позволяет проводить сборы денег, не указывая данные карты, а значит — меньше зацепок для мошенников. Можно завести виртуальную карту для оплаты покупок только в интернете и не переживать за основную часть финансов. Привязать к «ЮMoney» можно и карту другого банка: в таком случае деньги спишутся с неё через кошелёк.

Приватность. В «ЮMoney» финансовое пространство пользователя остаётся личным. Виртуальную или пластиковую карту можно выпустить с анонимным статусом кошелька.

Что ещё нужно знать

Многие знают «ЮMoney» как электронный кошелёк, но он уже несколько лет выпускает виртуальные и физические карты. При этом «ЮMoney» — это не банк — условия общения с клиентами и работы с услугами там выстроены иначе. В частности, для обслуживания не нужно ходить в офис, а платить картой можно сразу после онлайн-регистрации.

«ЮMoney» уже выпустил 2,8 млн пластиковых и 25 млн виртуальных карт.

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