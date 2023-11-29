Коротко: жизнь без предложений о кредитах и навязчивых пушей
Где всё происходит только с вашего разрешения.
Материал подготовлен при поддержке «ЮMoney»
Что
Сервис электронных платежей «ЮMoney», где можно контролировать своё финансовое пространство. Например, совершать платежи и переводы в любое время, не переживать о навязчивых звонках, пользоваться кошельком или картой, в том числе виртуальной, а также установить ограничения на операции по карте.
Для кого
Для тех, кто хочет лучше контролировать финансы и чувствовать защищённость от непредвиденных списаний и пушей.
Что даёт «ЮMoney»
- Гибкость. В «ЮMoney» вы сами выбираете, чем платить: виртуальной картой, которая выпускается при регистрации, платёжным стикером или обычным пластиком. Для ребёнка тоже можно выпустить специальную карту, чтобы научить его финансовой грамотности.
- Ненавязчивость. «ЮMoney» не шлёт рекламные пуши и СМС без разрешения. Систему уведомлений в сервисе вы настраиваете сами: например, можно попросить слать только пуши о совершённых операциях. В таком случае вы будете знать, что подозрительный звонок — точно не от «ЮMoney», и не возьмёте трубку.
- Оперативность. Сервис использует удалённую идентификацию — пользователь подтверждает свою личность через «Сбер ID» или некоторых операторов связи. Это позволяет мгновенно совершать покупки.
- Безопасность. Сервис позволяет проводить сборы денег, не указывая данные карты, а значит — меньше зацепок для мошенников. Можно завести виртуальную карту для оплаты покупок только в интернете и не переживать за основную часть финансов. Привязать к «ЮMoney» можно и карту другого банка: в таком случае деньги спишутся с неё через кошелёк.
- Приватность. В «ЮMoney» финансовое пространство пользователя остаётся личным. Виртуальную или пластиковую карту можно выпустить с анонимным статусом кошелька.
Что ещё нужно знать
- Многие знают «ЮMoney» как электронный кошелёк, но он уже несколько лет выпускает виртуальные и физические карты. При этом «ЮMoney» — это не банк — условия общения с клиентами и работы с услугами там выстроены иначе. В частности, для обслуживания не нужно ходить в офис, а платить картой можно сразу после онлайн-регистрации.
- «ЮMoney» уже выпустил 2,8 млн пластиковых и 25 млн виртуальных карт.
Реклама. ООО НКО «ЮМани».
Сведения о количестве выпущенных карт основаны на внутренних данных ООО НКО «ЮМани» по состоянию на 2023 г. Под «пушами» понимаются сообщения, отправленные сервисом «ЮMoney» с использованием сети Интернет на электронное устройство пользователя. Приложение ЮMoney 0+. Полные условия использования сервиса «ЮMoney» — на сайте https://yoomoney. ru/ (раздел «Юридическая информация»).
Насчет ненавязчивости поспорила бы. Так-то у всех есть галочка "разрешить уведомления" и "согласен с смс-рассылкой".