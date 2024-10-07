ФАС предложила разрешить ограничивать наценки на любые товары, не только социально значимые

Ведомство отмечает, что участие бизнеса в снижении цен останется добровольным.Соответствующий документ размещён на портале проектов нормативных правовых актов.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает распространить механизм стабилизации цен не только на продукты питания из списка социально значимых, но и на любые продовольственные и непродовольственные. Исключение — товары, в отношении которых уже действует государственное регулирование.Такая возможность уже есть у органов власти «новых» областей России — Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской, отмечает ведомство. Благодаря этому в них снизились цены.Поэтому ФАС предполагает, что предложенные ей изменения будут «способствовать стабилизации цен на товары и повышению их доступности для граждан».Вносимые изменения не коснутся порядка определения необходимости подписания соглашений и позиций товаров, в отношении которых они будут заключаться — регионы по-прежнему будут определять их самостоятельно, а участие для бизнеса в них — добровольное.ФАССоциально значимые товары — это список продуктов, в отношении которых государство может установить предельные розничные цены. Их регулируют несколькими постановлениями, одно из которых, например, позволяет властям регионов заключать с торговыми сетями соглашения о стабилизации цен. Также ФАС сама может предлагать ограничить цены — а ритейлеры могут согласиться.#новости #фас
Они же в курсе, что массовое регулирование цен ведет к дефициту? Когда проще не продавать, чем нести убытки.
В курсе же??
Для чекистов все эти ваши коммерсы - это спекулянты, которые наживаются на трудовом народе.
Нет не в курсе. Великая депрессия в США как раз была из-за того, что всё отдали на откуп рынку. У рынка есть особенность - постепенная концентрация денег в одних руках (чем больше денег тем больше зарабатываешь и так далее). И пока в США не зарегулировали бизнес - был разнос (см. Новый курс Рузвельта).
Так что, Васисуалий Лоханкин, учи матчасть вместо сидения в комментах на висишечке.
У них будет свое снабжение
У них никакого дефицита не будет. Ну а вы как-нибудь потерпите.
Здравствуйте! Спасибо, передадим коллегам.
Сейчас проснутся, на виси зайдут и узнают