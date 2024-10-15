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Евгения Евсеева
Ритейл

«Вкусвилл» начал тестировать «гастродарки» — дарксторы с кафе и другими сервисами

Для посетителей предусмотрен отдельный вход.

  • Пока есть две такие точки в Санкт-Петербурге, первую открыли летом 2024 года, сообщила компания. Они расположены по адресам улица Ленина, дом 5 и улица Онежская, дом 5.
Источник: «Вкусвилл»
Источник: «Вкусвилл»
  • «Гастродарк» — это даркстор с сервисами «Вкусвилла» и отдельным входом для покупателей. Внутри есть горячая еда, кафе-пекарня, рыбная и мясная витрины. У сети есть похожий формат — магазин с отдельной зоной для сборки онлайн-заказов.
  • Работает «гастродарк» как обычный даркстор, откуда доставляют товары. При этом покупателям доступен самовывоз — такой функции в дарксторах обычно нет.
  • Площадь — 800-900 м², из них 250 м² приходится на кафе и витрины. В одном из «гастродарков» есть специальная зона с охлаждённой едой — её пополняет сотрудник даркстора со своей стороны, а покупатель забирает с другой стороны.
Источник: «Вкусвилл»
Источник: «Вкусвилл»

#новости #вкусвилл

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51
51 комментарий
Император Нолимоций

Я подумал, «гастродарки» — это подарки для желудка.

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7
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БизнеслэдиИн

Знаем мы эти подарки))

3
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lakoros

)
https://ria.ru/20241012/vkusvill-1977773430.html

ria.ru
"ВкусВилл" опроверг слухи о массовом отравлении зефиром
Магазин "ВкусВилл" опроверг публикации о массовом отравлении зефиром. РИА Новости, 12.10.2024
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Владимир К

такое от ВВ не ожидаем

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Где деньги?

те еще подарки)

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Пётр Радищев

Мой гастрит пока не жаловался на еду из ВВ.

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Send Nukes

А я подумал, что это будет как гастроном, но с подарками в виде еды xD

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