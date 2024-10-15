«Вкусвилл» начал тестировать «гастродарки» — дарксторы с кафе и другими сервисами

Для посетителей предусмотрен отдельный вход.Пока есть две такие точки в Санкт-Петербурге, первую открыли летом 2024 года, сообщила компания. Они расположены по адресам улица Ленина, дом 5 и улица Онежская, дом 5.Источник: «Вкусвилл»«Гастродарк» — это даркстор с сервисами «Вкусвилла» и отдельным входом для покупателей. Внутри есть горячая еда, кафе-пекарня, рыбная и мясная витрины. У сети есть похожий формат — магазин с отдельной зоной для сборки онлайн-заказов.Работает «гастродарк» как обычный даркстор, откуда доставляют товары. При этом покупателям доступен самовывоз — такой функции в дарксторах обычно нет.Площадь — 800-900 м², из них 250 м² приходится на кафе и витрины. В одном из «гастродарков» есть специальная зона с охлаждённой едой — её пополняет сотрудник даркстора со своей стороны, а покупатель забирает с другой стороны.Источник: «Вкусвилл»#новости #вкусвилл
Я подумал, «гастродарки» — это подарки для желудка.
Знаем мы эти подарки))
)
https://ria.ru/20241012/vkusvill-1977773430.html
такое от ВВ не ожидаем
те еще подарки)
Мой гастрит пока не жаловался на еду из ВВ.
А я подумал, что это будет как гастроном, но с подарками в виде еды xD