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Евгения Евсеева
Ритейл

Принадлежащая «Ленте» сеть «Монетка» начала тестировать доставку товаров

Партнёр — сервис доставки продуктов «Купер».

  • Пока её тестируют в трёх городах — сервис запустился в 115 магазинах в Екатеринбурге, восьми точках в Санкт-Петербурге и в четырёх в Москве. Об этом сообщила «Лента».
  • Покупатели могут заказать более 2000 товаров, кроме алкоголя и табачных изделий. Собирают заказы сотрудники «Монетки», а доставляют курьеры «Купера». Среднее время доставки — 30 минут.
  • В будущем «Лента» планирует запустить доставку из магазинов «Монетки» через собственную витрину и витрины онлайн-партнёров. Где они будут находиться — не раскрывают.
Источник: «Лента»
Источник: «Лента»
  • «Монетка» основана в 2001 году в Екатеринбурге. Большинство магазинов расположены на Урале и в Западной Сибири, средняя торговая площадь магазина — 290 м². С октября 2023 года сеть принадлежит «Ленте».

#новости #лента #монетка

33
32 комментария
Покушай булочек

Васька пукнул - ну и новости в топе на VC

2
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Кузя

Васька пукнул и организовал доставку из монеточки

2
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Тарас Козлов

Хотя бы не самые плохие новости

1
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legacy

монетка давно есть в купере, здесь речь про собственный процесс заказа?

1
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Наталья Филиппова

До сих пор меня тригерит новое название купер

2
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Tomoko

сеть «Монетка» начала тестировать доставку товаров - ну вот сейчас и полетят негативные отзывы, доставка всегда вызывает негатив, некоторым не нравится одно, другим другое.

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KendSharrien

Так можно про все что угодно сказать

2
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