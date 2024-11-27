Принадлежащая «Ленте» сеть «Монетка» начала тестировать доставку товаров

Партнёр — сервис доставки продуктов «Купер».Пока её тестируют в трёх городах — сервис запустился в 115 магазинах в Екатеринбурге, восьми точках в Санкт-Петербурге и в четырёх в Москве. Об этом сообщила «Лента».Покупатели могут заказать более 2000 товаров, кроме алкоголя и табачных изделий. Собирают заказы сотрудники «Монетки», а доставляют курьеры «Купера». Среднее время доставки — 30 минут.В будущем «Лента» планирует запустить доставку из магазинов «Монетки» через собственную витрину и витрины онлайн-партнёров. Где они будут находиться — не раскрывают.Источник: «Лента»«Монетка» основана в 2001 году в Екатеринбурге. Большинство магазинов расположены на Урале и в Западной Сибири, средняя торговая площадь магазина — 290 м². С октября 2023 года сеть принадлежит «Ленте».#новости #лента #монетка
Васька пукнул - ну и новости в топе на VC
Васька пукнул и организовал доставку из монеточки
Хотя бы не самые плохие новости
монетка давно есть в купере, здесь речь про собственный процесс заказа?
До сих пор меня тригерит новое название купер
сеть «Монетка» начала тестировать доставку товаров - ну вот сейчас и полетят негативные отзывы, доставка всегда вызывает негатив, некоторым не нравится одно, другим другое.
Так можно про все что угодно сказать