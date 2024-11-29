Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
Крипто
Маркетплейсы
AI
Путешествия
Карьера
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Ритейл

Логистический оператор «Ароса-логистика» купит российский бизнес сети гипермаркетов Selgros Cash & Carry

Сумму сделки компании не раскрыли.

  • «Ароса-логистика» купит 100% «Зельгрос Россия» у её австрийского акционера MCCR Beteiligungs GmbHh, сообщила накануне Selgros.
  • Сделку предварительно согласовали антимонопольная комиссия и правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями. Эта процедура — лишь начальный этап проведения сделки, пояснил близкий к правкомиссии собеседник «Ъ».
  • Сумму сделки компания не раскрыла. Гипермаркеты Selgros Cash & Carry и входящий в группу дистрибутор Global Foods продолжат работать под своими брендами.
  • Selgros Cash & Carry открыла офис в России в 2006 году, а первый магазин — в 2008-м. Сейчас насчитывает 11 гипермаркетов на российском рынке, говорится на сайте компании.
  • За одни только гипермаркеты компания может выручить около 7-10 млрд рублей, предполагали в конце ноября 2024 года опрошенные «Ведомостями» эксперты. По оценке Infoline, которую приводил «Ъ», рыночная стоимость всех активов Selgros — более 40 млрд рублей без учёта обязательного дисконта при продаже.
  • «Ароса» специализируется на поставках продуктов в рестораны, гостиницы, магазины и на другие объекты и работает в 150 городах России, писала газета.
Источник: Selgros Cash &amp; Carry
Источник: Selgros Cash & Carry

#новости #selgros

11
5 комментариев
Krem-brulee

Давно не был в Зельгросе. Помню с тех времен, что там цены без учета налога указывались. Аж ностальгию новость вызвала

2
Ответить
Алекс

И вечные скандалы на кассе, т.к сумма была больше

1
Ответить
BLVCK SQUARE

Москва поплачет

Ответить
у нас отмена

Москва слезам не верит

Ответить
Покушай булочек

Так все узнали, что был какой-то Selgros Cash & Carry

Ответить