Логистический оператор «Ароса-логистика» купит российский бизнес сети гипермаркетов Selgros Cash & Carry

Сумму сделки компании не раскрыли.«Ароса-логистика» купит 100% «Зельгрос Россия» у её австрийского акционера MCCR Beteiligungs GmbHh, сообщила накануне Selgros.Сделку предварительно согласовали антимонопольная комиссия и правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями. Эта процедура — лишь начальный этап проведения сделки, пояснил близкий к правкомиссии собеседник «Ъ».Сумму сделки компания не раскрыла. Гипермаркеты Selgros Cash & Carry и входящий в группу дистрибутор Global Foods продолжат работать под своими брендами.Selgros Cash & Carry открыла офис в России в 2006 году, а первый магазин — в 2008-м. Сейчас насчитывает 11 гипермаркетов на российском рынке, говорится на сайте компании.За одни только гипермаркеты компания может выручить около 7-10 млрд рублей, предполагали в конце ноября 2024 года опрошенные «Ведомостями» эксперты. По оценке Infoline, которую приводил «Ъ», рыночная стоимость всех активов Selgros — более 40 млрд рублей без учёта обязательного дисконта при продаже.«Ароса» специализируется на поставках продуктов в рестораны, гостиницы, магазины и на другие объекты и работает в 150 городах России, писала газета.Источник: Selgros Cash & Carry #новости #selgros
Давно не был в Зельгросе. Помню с тех времен, что там цены без учета налога указывались. Аж ностальгию новость вызвала
И вечные скандалы на кассе, т.к сумма была больше
Москва поплачет
Москва слезам не верит
Так все узнали, что был какой-то Selgros Cash & Carry