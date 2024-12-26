Правкомиссия разрешила «Кама капитал» выкупить доли американской Hines в аутлетах в Подмосковье и Санкт-Петербурге — «Ъ»

Сумма сделки неизвестна, её закроют в «ближайшее время». Холдинг «Кама капитал» получил одобрение правкомиссии в конце декабря 2024 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.Компания выкупит долю в «Outlet Village Белая Дача» в подмосковных Котельниках, а также «Outlet Village Пулково» в Санкт-Петербурге. Сделку закроют «в ближайшее время».В «Кама капитал» заявили, что комментируют только завершённые сделки и не раскрывают детали текущих переговоров. В Hines не ответили на запрос издания. В ООО «Белая дача парк», которое управляет «Outlet Village Белая дача», Hines принадлежит 58%, 42% — у структуры основателя ГК «Белая дача» Виктора Семёнова. Тот отказался от комментариев.«Outlet Village Белая Дача» общей площадью около 40 тысяч м² открылся в 2012 году. «Outlet Village Пулково» площадью более 31 тысячи м² — в 2015-м. На сайте Hines сказано, что компания — девелопер и владелец обоих объектов.По данным источника «Ъ», рыночная стоимость «Outlet Village Белая Дача» и «Outlet Village Пулково» — в сумме 25 млрд рублей, но с учётом долговой нагрузки итоговая сумма будет ниже.О возможной продаже в октябре 2024 года писали «Ведомости». Тогда опрошенный эксперт оценивала рыночную стоимость «Outlet Village Белая Дача» в около 11-12 млрд рублей, «Outlet Village Пулково» — в 8-9 млрд.Источник: «Яндекс Карты»#новости #аутлеты
Не думал, что в этой новости вспомню Каму пулю
аутлет это игрушка дьявола ежжи
не ждали гангстера со стажем?
Шаааа!
ночь принадлежит тому, кто владеет ночью....
Сумма сделки неизвестна, её закроют в «ближайшее время».
Новости, которые мы заслужили.
разрешила