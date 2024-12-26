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Евгения Евсеева
Ритейл

Правкомиссия разрешила «Кама капитал» выкупить доли американской Hines в аутлетах в Подмосковье и Санкт-Петербурге — «Ъ»

Сумма сделки неизвестна, её закроют в «ближайшее время».

  • Холдинг «Кама капитал» получил одобрение правкомиссии в конце декабря 2024 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
  • Компания выкупит долю в «Outlet Village Белая Дача» в подмосковных Котельниках, а также «Outlet Village Пулково» в Санкт-Петербурге. Сделку закроют «в ближайшее время».
  • В «Кама капитал» заявили, что комментируют только завершённые сделки и не раскрывают детали текущих переговоров. В Hines не ответили на запрос издания. В ООО «Белая дача парк», которое управляет «Outlet Village Белая дача», Hines принадлежит 58%, 42% — у структуры основателя ГК «Белая дача» Виктора Семёнова. Тот отказался от комментариев.
  • «Outlet Village Белая Дача» общей площадью около 40 тысяч м² открылся в 2012 году. «Outlet Village Пулково» площадью более 31 тысячи м² — в 2015-м. На сайте Hines сказано, что компания — девелопер и владелец обоих объектов.
  • По данным источника «Ъ», рыночная стоимость «Outlet Village Белая Дача» и «Outlet Village Пулково» — в сумме 25 млрд рублей, но с учётом долговой нагрузки итоговая сумма будет ниже.
  • О возможной продаже в октябре 2024 года писали «Ведомости». Тогда опрошенный эксперт оценивала рыночную стоимость «Outlet Village Белая Дача» в около 11-12 млрд рублей, «Outlet Village Пулково» — в 8-9 млрд.
Источник: «Яндекс Карты»
Источник: «Яндекс Карты»

#новости #аутлеты

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10 комментариев
Krem-brulee

Не думал, что в этой новости вспомню Каму пулю

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Артур Маслов

аутлет это игрушка дьявола ежжи

2
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Наталья Парфёнова

не ждали гангстера со стажем?

1
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Макрон

Шаааа!

1
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Наталья Парфёнова

ночь принадлежит тому, кто владеет ночью....

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Fred Han

Сумма сделки неизвестна, её закроют в «ближайшее время».

Новости, которые мы заслужили.

1
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d3n.z3l

разрешила

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