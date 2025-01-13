«М.Видео-Эльдорадо» подала в суд из-за товарного знака «М.финанс»

Ритейлер направил заявку на его регистрацию в 2024 году.9 января 2025 года прошло судебное заседание по интеллектуальным правам ПАО «М.Видео» против челябинской юрфирмы «Гаврюшкин и партнёры» по снятию правовой охраны товарного знака «М.финанс», пишет «Коммерсантъ». Иск зарегистрировали в ноябре 2024 года, следующее заседание состоится 20 января 2025-го.Правообладатель, по мнению «М.Видео-Эльдорадо», не использует товарный знак. Если тот не сможет убедить суд в обратном, регистрацию аннулируют. В этом случае «М.Видео-Эльдорадо» сможет использовать товарный знак для работы своей финансовой структуры.Летом 2024 года «М.Видео-Эльдорадо» подала в Роспатент заявки на регистрацию знаков «М.финансы» и «М.финанс», писали «Ведомости».В сентябре «Ъ-Южный Урал» сообщил, что «М.Видео» направило в «Гаврюшкин и партнёры» уведомление с предложением об отказе от товарного знака. В ответ юрфирма предложила ритейлеру выдать письмо-согласие на регистрацию товарных знаков сети за 2 млн рублей, а полностью уступить знак — за 5 млн рублей.В «М.Видео-Эльдорадо» не ответили на запрос «Ъ». В «Гаврюшкин и партнёры» заявили изданию, что «заинтересованы в сохранении товарного знака», так как используют его для операций с недвижимостью, взыскания арендной платы, консультаций по вопросам финансов и другого.При этом гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина уточняет, что аннулировать охрану товарного знака ритейлер хочет, так как правообладатель, по мнению «М.Видео-Эльдорадо», не использовал его более трёх лет.#новости #мвидеоэльдорадо
В телеге за десятки миллионов адреса продаются. А эти 2 ляма зажали пошли в суд, жесть. Видимо совсем делал плохо у М.Видео. Кто-то что-то там вообще покупал за последние 10 лет?
Там контора нетрадиционных личностей. Прямо в суде юристы от М.Видео подделывают подписи, удаляют заказы из личных кабинетов и меняют статусы задним числом. Сумма вопроса - 100 тысяч рублей (новый телефон). Так что я не удивлен, что 2.000.000 рублей они зажали. Это политика компании такая - отобрать, затаскать и унизить.
— Что там за шум, Бэрримор?
— Это М.Видео-Эльдорадо, сэр.
— И чего же они требуют, Бэрримор?
— Бесплатно отдать им товарный знак «М.финанс», сэр.
— Им разве кто-то запрещает его купить?
— Нет, сэр.
— Так почему же всё-таки они шумят?
— Пидоры, сэр.
Вот я не понимаю, зачем суды вообще принимают эти иски! Ну какая тебе разница использует он этот знак или нет?! Он зарегистрировал знак свой, оплатил пошлину,а эти черти теперь хотят тупо отжать знак. Ну цену же назвали тебе письма согласия или вообще отказа от знака. Заплати и пользуйся. Будь я на месте правообладателя знака, то зарегистрировал бы знак по мадридской системе!
Я покупал, когда за копейки по бонусам всякие яндексовские хохоряшки для дома брал. В остальном туда даже смысла заходить нет
А то что какой то патентный тролль зарегал их товарный знак ниче да? Зачем жалеть патентных троллей?
Судя по всему очень плохо