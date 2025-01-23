Продажи электроники в розничных магазинах в 2024 году упали на 16%

Ритейлеры вынуждены оптимизировать бизнес и закрывать неэффективные точки. О снижении офлайн-продаж электроники и бытовой техники на 16% в натуральном выражении по итогам 2024 года пишет Shopper’s со ссылкой на данные «Чек индекса» (аналитический сервис «Платформы ОФД»). С учётом растущих продаж в интернете общее падение составило 9%.Количество магазинов, торгующих только электроникой и бытовой техникой, за год сократилось на 7-8%, а средняя площадь точки с 2021 года уменьшилась на 7%, оценивают опрошенные изданием эксперты.«М.Видео-Эльдорадо» за девять месяцев 2024 года закрыл десятки магазинов, а новые точки открывались преимущественно небольшого формата, следует из отчётности ритейлера. У «Ситилинка» сейчас 355 магазинов и собственные ПВЗ. Ритейлер также сотрудничает с крупными сервисами доставки «Сдэк», 5Post и DPD — заказы можно получить в 9000 партнёрских точках. Данных о закрытии точек издание не приводит.Больше всего магазинов закрывается в небольших городах, где растёт число пунктов Ozon и Wildberries — розница не выдерживает конкуренции с маркетплейсами, считает глава «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Сокращение площадей магазинов он связывает с подорожанием аренды.Фото «Ведомости» #новости
Импорт уменьшается. Скоро снова будем покупать стиральные машинки и микроволновки под брендом "Победа" и "Волга"
Не думаю, что дело в этом. Офлайн магазин лично мной используется как "посмотреть пощупать" заказы холодильника, стиралки - ozon. Бесплатная доставка, удобный возврат это то, чего ни один dns не предложит.
Иволга тоже
А просто понизить цены ритейлеры не хотят?
А ты не хочешь просто больше зарабатывать? - вот пример такой же незамутнённой логики
Не хотят.
а правительство не хочет это изменить? для того чтобы стало лучше надо только…….