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Артур Томилко
Ритейл

Продажи электроники в розничных магазинах в 2024 году упали на 16%

Ритейлеры вынуждены оптимизировать бизнес и закрывать неэффективные точки.

  • О снижении офлайн-продаж электроники и бытовой техники на 16% в натуральном выражении по итогам 2024 года пишет Shopper’s со ссылкой на данные «Чек индекса» (аналитический сервис «Платформы ОФД»). С учётом растущих продаж в интернете общее падение составило 9%.
  • Количество магазинов, торгующих только электроникой и бытовой техникой, за год сократилось на 7-8%, а средняя площадь точки с 2021 года уменьшилась на 7%, оценивают опрошенные изданием эксперты.
  • «М.Видео-Эльдорадо» за девять месяцев 2024 года закрыл десятки магазинов, а новые точки открывались преимущественно небольшого формата, следует из отчётности ритейлера.
  • У «Ситилинка» сейчас 355 магазинов и собственные ПВЗ. Ритейлер также сотрудничает с крупными сервисами доставки «Сдэк», 5Post и DPD — заказы можно получить в 9000 партнёрских точках. Данных о закрытии точек издание не приводит.
  • Больше всего магазинов закрывается в небольших городах, где растёт число пунктов Ozon и Wildberries — розница не выдерживает конкуренции с маркетплейсами, считает глава «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Сокращение площадей магазинов он связывает с подорожанием аренды.
Фото «Ведомости» 
Фото «Ведомости» 

#новости

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29 комментариев
Суцкевер Семен - Fond&Flow

Импорт уменьшается. Скоро снова будем покупать стиральные машинки и микроволновки под брендом "Победа" и "Волга"

4
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DrRelax

Не думаю, что дело в этом. Офлайн магазин лично мной используется как "посмотреть пощупать" заказы холодильника, стиралки - ozon. Бесплатная доставка, удобный возврат это то, чего ни один dns не предложит.

3
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Frederik Appleberg

Иволга тоже

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Maxim Zolotov

А просто понизить цены ритейлеры не хотят?

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Максим Исаев

А ты не хочешь просто больше зарабатывать? - вот пример такой же незамутнённой логики

3
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Слегка Придурковатый

Не хотят.

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Антикапустин

а правительство не хочет это изменить? для того чтобы стало лучше надо только…….

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