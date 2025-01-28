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Евгения Евсеева
Ритейл

«Если прежний акционер не видит возможности для существования, нужен новый»: власти Ростовской области начали искать покупателя для закрывающихся фабрик Gloria Jeans

Компания продаёт производства из-за убыточности.

Источник: «РИА Новости»
Источник: «РИА Новости»
  • О том, что Gloria Jeans закрывает свои швейные фабрики в Шахтах и Новошахтинске, 24 января 2025 года узнали «РБК Ростов» и «Интерфакс». Сотрудники получили уведомления об увольнении, в качестве причины названа ликвидация подразделений.
  • Основатель компании Владимир Мельников в тот же день заявил «Город N», что собственное швейное производство содержать не выгодно из-за отсутствия новых технологий для развития и нехватки специалистов. Позже он уточнил, что фабрики не закрывают, а продают.

Потому что нет новых технологий для развития и производительности, и мы убыточны, так как одни уходят на СВО (как мужчины, так и женщины), а другие — шить однообразную одежду с большими заказами и большей зарплатой. У нас очень разнообразный продукт и мы очень уступаем в качестве, моде и цене альтернативным поставщикам. Просто говоря — это очень убыточно. Мы больше не производственная, а ритейлер-компания.

Владимир Мельников, основатель Gloria Jeans
  • Теперь же власти Ростовской области ведут переговоры с профильными инвесторами для покупки фабрик, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале. Всего есть три претендента, уточняет «Интерфакс». Кто именно — не раскрывается.

Если прежний акционер, допустим, не видит возможности для существования этого производства у нас в Ростовской области, надо искать нового акционера. Чтобы мы не людей оттуда выводили, фактически закрывая предприятие, теряя его для активной финансово-экономической деятельности, а сохранили предприятие, сохранили компетенции, сохранили оборудование, производственные процессы, но уже в интересах какой-то другой бизнес-модели. Вот это нужно будет сделать.

Юрий Слюсарь, врио губернатора Ростовской области; цитата по «Интерфаксу»
  • По данным Слюсаря, уведомление об увольнении получили более 2500 сотрудников компании. «Мы будем бороться за каждое предприятие, которое формирует бренд Ростовской области, платит налоги и обеспечивает людей рабочими местами», — заявил он.

#новости #gloriajeans

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134 комментария
Илья Сергеев

Вот почему убыточные предприятия должны вывозить налогоплательщики? Может стоит подумать как сделать их прибыльными? Пора закрывать этот порочный круг «спасения» утопающих утопающими…

27
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Dan

Что бы быть прибыльными, нужно прежде всего заботиться о нуждах предприятия и новых вызовах экономики, а не о собственном кармане.
А то в россии, выжмут все досуха из компании, накупят себе всякого лухари, а потом обвинят всех кругом в своих бедах

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4
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Николай Верегин

Не пора закрывать.

Это все что умеет делать государство. Качать нефть, нефтедоллары перераспределять.

Создавать условия где это не их проблема — не их ума дело.

Я вообще не помню, когда в последний раз государство что-то делало для упрощения ведения бизнеса.

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Степан Фадеев

В каком месте статьи написано что содержать предприятие будут налогоплательщики?

12
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Драка вегетарианца с людоедом

Если рабочие, ушедшие с фабрики будут и дальше вечно одну форму шить по госзаказам, тогда и правда лучше сбросить балласт, и дать всем гражданским предприятиям умереть, проиграв на свободном рынке бесконечным деньгам от государства. 😎👍
Война со всем миром ведь у нас теперь всегда будет, и никаких волн безработицы и безденежья на госпредприятиях по окончании не ожидается, так ведь?

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under construction

как производство работающее в правовом поле может конкурировать с китайским заводом, который не платит здесь налогов и "оптимизирует" таможенные расходы?

3
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Robert Paulson

Тем кто не хочет спасать свои предприятия, придется кормить чужие. © Александр Македонский

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