«Если прежний акционер не видит возможности для существования, нужен новый»: власти Ростовской области начали искать покупателя для закрывающихся фабрик Gloria Jeans

Если прежний акционер, допустим, не видит возможности для существования этого производства у нас в Ростовской области, надо искать нового акционера. Чтобы мы не людей оттуда выводили, фактически закрывая предприятие, теряя его для активной финансово-экономической деятельности, а сохранили предприятие, сохранили компетенции, сохранили оборудование, производственные процессы, но уже в интересах какой-то другой бизнес-модели. Вот это нужно будет сделать.
Вот почему убыточные предприятия должны вывозить налогоплательщики? Может стоит подумать как сделать их прибыльными? Пора закрывать этот порочный круг «спасения» утопающих утопающими…
Что бы быть прибыльными, нужно прежде всего заботиться о нуждах предприятия и новых вызовах экономики, а не о собственном кармане.
А то в россии, выжмут все досуха из компании, накупят себе всякого лухари, а потом обвинят всех кругом в своих бедах
Не пора закрывать.
Это все что умеет делать государство. Качать нефть, нефтедоллары перераспределять.
Создавать условия где это не их проблема — не их ума дело.
Я вообще не помню, когда в последний раз государство что-то делало для упрощения ведения бизнеса.
В каком месте статьи написано что содержать предприятие будут налогоплательщики?
Если рабочие, ушедшие с фабрики будут и дальше вечно одну форму шить по госзаказам, тогда и правда лучше сбросить балласт, и дать всем гражданским предприятиям умереть, проиграв на свободном рынке бесконечным деньгам от государства. 😎👍
Война со всем миром ведь у нас теперь всегда будет, и никаких волн безработицы и безденежья на госпредприятиях по окончании не ожидается, так ведь?
как производство работающее в правовом поле может конкурировать с китайским заводом, который не платит здесь налогов и "оптимизирует" таможенные расходы?
Тем кто не хочет спасать свои предприятия, придется кормить чужие. © Александр Македонский