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Таня Боброва
Ритейл

Госдума поддержала в первом чтении законопроект о необходимости брать согласие покупателя при продаже дополнительных услуг

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

  • Поправки вносят в ст.16 закона «О защите прав потребителей». Согласно законопроекту, продавать дополнительные товары, услуги и работы за отдельную плату можно будет только с письменного согласия потребителя.
  • Также предусмотрен запрет на навязывание товаров и услуг до заключения договора о покупке основных товаров.
  • Проставление автоматических отметок о согласии на покупку дополнительных товаров, работ и услуг не допускается, следует из документа. Россияне смогут отказаться от оплаты навязанных товаров, а в случае списания денег — потребовать их возврата.
  • В 2023 году в России вступил в силу закон о штрафах до 40 тысяч рублей за навязывание дополнительных товаров, работ и услуг. Речь идёт о ситуациях, когда приобретение какой-либо услуги «обязательно для получения основной услуги или покупки».

#новости #законы

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43 комментария
Суцкевер Семен - Fond&Flow

Меняем риторику с " дайте согласия" на "дайте подтверждение".
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Все проблему решили. Дальше подключайте без ведомства других людей. Так же все делается

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Сергей И

Не слышал ни об одном наказании банка или автосалона

7
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Дмитрий Неизвестный

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Посланник Обамы

Ворон ворону глаз не выклюнет (с)

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Вадим Д.

И согласия волшебным образом будут взяты!

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Посланник Обамы

"Молчание - знак согласия" (с)

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va311

Непонятно как это должно помочь. С теми кто не проставит согласия не будут заключать договор продажи по каким-либо надуманным причинам.

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