Госдума поддержала в первом чтении законопроект о необходимости брать согласие покупателя при продаже дополнительных услуг

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.Поправки вносят в ст.16 закона «О защите прав потребителей». Согласно законопроекту, продавать дополнительные товары, услуги и работы за отдельную плату можно будет только с письменного согласия потребителя.Также предусмотрен запрет на навязывание товаров и услуг до заключения договора о покупке основных товаров.Проставление автоматических отметок о согласии на покупку дополнительных товаров, работ и услуг не допускается, следует из документа. Россияне смогут отказаться от оплаты навязанных товаров, а в случае списания денег — потребовать их возврата.В 2023 году в России вступил в силу закон о штрафах до 40 тысяч рублей за навязывание дополнительных товаров, работ и услуг. Речь идёт о ситуациях, когда приобретение какой-либо услуги «обязательно для получения основной услуги или покупки».#новости #законы
Меняем риторику с " дайте согласия" на "дайте подтверждение".
_
Все проблему решили. Дальше подключайте без ведомства других людей. Так же все делается
Не слышал ни об одном наказании банка или автосалона
.
Ворон ворону глаз не выклюнет (с)
И согласия волшебным образом будут взяты!
"Молчание - знак согласия" (с)
Непонятно как это должно помочь. С теми кто не проставит согласия не будут заключать договор продажи по каким-либо надуманным причинам.