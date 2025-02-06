«Вкусвилл» запустил круглосуточные магазины без продавцов в Санкт-Петербурге

До этого они работали только в Москве — там уже 80 подобных точек.Всего открылись три магазина — на Планерной 95, проспекте Маршала Блюхера 6 и Орлово-Денисовском проспекте 15.Тестируют такие магазины с августа 2024 года в Москве и области — там уже работает более 80 подобных точек. Проект признали успешным и решили масштабировать.С утра и по 21:00/22:00 магазин работает как обычно, затем продавец покидает его. Чтобы попасть в точку в ночное время, нужно отсканировать QR-код на планшете у входа. Оплатить товар можно на кассе самообслуживания.Алкоголь купить не получится: он будет находиться в холодильниках с магнитными замками.Источник: «Вкусвилл»#новости #вкусвилл
Это совет?
По лицу царевны видно, что она знает про холодильничек с черной икрой
А интересно, за это время были такие ситуации?
икра заморская в наличии?
А не пИздят?
Клиент спрашивает в банке:
-А вы даёте кредиты под честное слово?
-Без проблем.
-А если я не верну кредит?
-Тогда вам будет стыдно перед всевышним, когда предстанете.
-Ну, это когда ещё будет.
-Вот, если пятого не вернёте, то шестого предстанете.