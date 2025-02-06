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Евгения Евсеева
Ритейл

«Вкусвилл» запустил круглосуточные магазины без продавцов в Санкт-Петербурге

До этого они работали только в Москве — там уже 80 подобных точек.

  • Всего открылись три магазина — на Планерной 95, проспекте Маршала Блюхера 6 и Орлово-Денисовском проспекте 15.
  • Тестируют такие магазины с августа 2024 года в Москве и области — там уже работает более 80 подобных точек. Проект признали успешным и решили масштабировать.
  • С утра и по 21:00/22:00 магазин работает как обычно, затем продавец покидает его. Чтобы попасть в точку в ночное время, нужно отсканировать QR-код на планшете у входа. Оплатить товар можно на кассе самообслуживания.
  • Алкоголь купить не получится: он будет находиться в холодильниках с магнитными замками.
Источник: «Вкусвилл»
Источник: «Вкусвилл»

#новости #вкусвилл

11
5
63 комментария
Отрицательный Веган
19
3
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Анна К

Это совет?

Ответить
Antny Slmv

По лицу царевны видно, что она знает про холодильничек с черной икрой

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Денис Артемов

А интересно, за это время были такие ситуации?

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Дмитрий Пинчук

икра заморская в наличии?

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Alex

А не пИздят?

3
1
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Банан

Клиент спрашивает в банке:
-А вы даёте кредиты под честное слово?
-Без проблем.
-А если я не верну кредит?
-Тогда вам будет стыдно перед всевышним, когда предстанете.
-Ну, это когда ещё будет.
-Вот, если пятого не вернёте, то шестого предстанете.

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