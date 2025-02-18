Правительство задумалось о введении лицензий для продавцов табака — «Ъ»

Цель — сократить нелегальный оборот табака.В правительстве изучают два варианта регулирования табачного рынка: лицензирование продавцов по аналогии с алкогольными напитками или создание реестра разрешений, узнал «Коммерсантъ».С 1 марта 2024 года лицензированию уже подлежат производство, экспорт и импорт табачной продукции, но торговли это не касается — можно продавать табак без лицензии. Вместо штрафов предлагаются экономические меры: за нарушения торговые точки могут лишиться лицензии или быть исключены из реестра, что фактически закроет им доступ к рынку. Контроль могут передать Росалкогольтабакконтролю или регионам.По данным «Ъ», среди новых требований к продавцам — отсутствие налоговых долгов и наличие складов или торговых точек. Придётся оплатить и госпошлину: в рознице — 10 тысяч рублей, кальянным — 65 тысяч рублей, в оптовой торговле — 500 тысяч рублей. Организации с лицензией на розничную продажу алкоголя внесут в «табачный» реестр автоматически. Опрошенные «Ъ» эксперты сомневаются в эффективности реестров: по их мнению, контрафакт распространяется через Telegram-каналы и мелкие населенные пункты.#новости #табак
Заведения торговли, куда некоторые люди ходят свечки покупать, чтобы там же и оставить, тоже пора бы начать и лицензировать, и налогами облагать, и штрафами. Вот это дело будет.
У магометан свечек нет, дискриминация.
Либо проведение комплексной проверки что "нету " коммерческой деятельности, либо это комерсы и сразу и налоги и налоги на имущество и кучу всего соответствующего. А
С такими терпилами можно вводить лицензии на воздух и проживание в великой Сверхдержаве, и они никуда не дёрнутся и будут платить
Куда-то конкретно рекомендуете дернуться продавцам табака?
С такими терпилами можно вводить лицензии на воздух и проживание в великой Сверхдержаве, и они никуда не дёрнутся и будут платитьТо есть вы считаете, что можно пользоваться благами государства, и ни копейки за это не платить? Воздух так-то тоже не бесконечный.
Опрошенные «Ъ» эксперты сомневаются в эффективности реестров