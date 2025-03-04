Госдума поддержала в первом чтении законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям

С 1 марта 2025 года продавать энергетики несовершеннолетним запрещено по всей России.Законопроект вводит штрафы за розничную продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, рассказали в Госдуме.Для граждан штраф составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для юридических — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.Госдума запретила продавать энергетики детям по всей России летом 2024 года, тогда же закон подписал президент. Запрет вступил в силу с 1 марта 2025 года. Если продавец засомневается насчёт возраста, он вправе попросить документы — как при продаже алкоголя.До этого решение о том, устанавливать ли возрастные ограничения при продаже энергетиков, принимали регионы. Например, такой запрет был Санкт-Петербурге, Калининградской области, Татарстане и других субъектах.#новости #законы