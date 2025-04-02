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Евгения Евсеева
Ритейл

Банк «Точка» запустил сервис оптовых закупок товаров из Китая и Индии

Компания берёт на себя оплату товаров, таможенное оформление и доставку до склада.

  • Сумма закупки товаров — не менее 500 тысяч рублей. Она не включает в себя расходы на логистику, сообщает компания. Зарабатывать «Точка» будет на комиссии, которая составит от 5% до 10% в зависимости от суммы заказа.
  • Сервис нацелен на весь товарный бизнес в России. Пока закупить товары можно из Индии и Китая, позже добавят и другие направления — например, Южную Корею.
  • Компания возьмёт на себя проведение платежей, логистику, таможенное оформление, проверку качества товаров, маркировку и доставку до адреса.
  • Также «Точка» поможет с оформлением документов для растаможки товаров. Если на них нужна обязательная сертификация — организует её получение. По запросу компания может привезти образцы товаров в единичном экземпляре.
  • Платить можно в рублях: «Точка» берёт на себя конвертацию в нужную валюту и перевод денег за рубеж.

#новости #точка #китай #индия

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