«Яндекс Маркет» запустил инструмент для безрисковых продаж

Он позволит быстро продать товары или получить за них компенсацию.«Гарантия дохода» пока работает в пилотном режиме, сообщили в компании. Предложение об участии продавцы смогут увидеть в личном кабинете в разделе «Товары».Маркетплейс определит товары, которые «гарантировано» будут проданы в течение 45 дней, а также их оптимальные объёмы и цены. Предложение появится в личном кабинете продавцов, участвующих в тестировании, пояснили там.Продвижение таких товаров маркетплейс возьмёт на себя. Это позволит предпринимателям увеличить доход без вложений в рекламу и акции. Если за 45 дней часть товара останется нераспроданной, то продавцу вернут его стоимость за вычетом расходов на размещение.После завершения пилота доступ к функции откроется для продавцов. Они смогут видеть список востребованных товаров и пробовать новые категории, «зная, что доход в ней будет гарантирован маркетплейсом».#новости