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Карина Пардаева
Ритейл

«Яндекс Маркет» запустил инструмент для безрисковых продаж

Он позволит быстро продать товары или получить за них компенсацию.

  • «Гарантия дохода» пока работает в пилотном режиме, сообщили в компании. Предложение об участии продавцы смогут увидеть в личном кабинете в разделе «Товары».
  • Маркетплейс определит товары, которые «гарантировано» будут проданы в течение 45 дней, а также их оптимальные объёмы и цены. Предложение появится в личном кабинете продавцов, участвующих в тестировании, пояснили там.
  • Продвижение таких товаров маркетплейс возьмёт на себя. Это позволит предпринимателям увеличить доход без вложений в рекламу и акции. Если за 45 дней часть товара останется нераспроданной, то продавцу вернут его стоимость за вычетом расходов на размещение.
  • После завершения пилота доступ к функции откроется для продавцов. Они смогут видеть список востребованных товаров и пробовать новые категории, «зная, что доход в ней будет гарантирован маркетплейсом».

#новости

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