Китайские власти одной из провинций запретили банкам «раздавать» Лабубу в рамках маркетинговых акций

Так Ping An Bank пытался привлечь молодых китайцев — на фоне конкуренции между банками, низких процентных ставок и стареющего населения страны. Источник: Getty ImagesАкция Ping An стала «вирусной» в китайских соцсетях благодаря трендовым игрушкам: банк предлагал разных Лабубу тем, кто открывал кредитные карты, и новым клиентам, которые вносили на счёт свыше $6000.В результате отделение Национального управления финансового регулирования в Чжэцзян попросило местные банки убрать подобную рекламу и «воздержаться от предоставления несоответствующих услуг населению», сообщают источники Bloomberg. Должны ли последовать этому же примеру и остальные регионы — пока неясно.Ping An же заявил, что «тестировал» акцию в одном из отделений и от дальнейших комментариев отказался. А по мнению государственных СМИ КНР, подобные маркетинговые кампании обычно «неперспективны».Bloomberg отмечает, что в финансовом секторе КНР наблюдается рекордно низкая маржа и китайские банки вынуждены балансировать между привлечением депозитов и защитой своей прибыльности. В мае 2025 года проценты по срочным вкладам снизились почти до 1%.#новости #китай #лабубу