«Пятёрочка» открыла магазин, где заказ нужно делать на экране — сотрудники сами соберут товары

Оформить заказ можно на планшете, а потом оплатить и получить в зоне выдачи. Источник здесь и далее: X5 GroupМагазин расположен в Москве по адресу: ул. Серпуховская, д. 46, стр. 34. Он работает с 8:00 до 23:00 мск. При входе нужно отсканировать карту лояльности «Пятёрочки» — на основе предпочтений и покупок сформируется подборка товаров.Площадь торгового зала — 215 м². Там есть фрукты, овощи, напитки, выпечка, готовая еда и другое. Всё остальное можно выбрать на специальном экране или расположенных в зале планшетах — заказ соберут сотрудники магазина.Заказ обещают собрать за семь минут. Подождать его можно в зоне с кафе, где есть Wi-Fi и розетки для подзарядки устройств. Следить за сборкой можно через экраны.Все ценники в магазине — электронные. Есть кассы самообслуживания, где можно рассчитаться в том числе наличными.#новости #пятёрочка