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Евгения Евсеева
Ритейл

«Пятёрочка» открыла магазин, где заказ нужно делать на экране — сотрудники сами соберут товары

Оформить заказ можно на планшете, а потом оплатить и получить в зоне выдачи.

Источник здесь и далее: X5 Group
Источник здесь и далее: X5 Group
  • Магазин расположен в Москве по адресу: ул. Серпуховская, д. 46, стр. 34. Он работает с 8:00 до 23:00 мск. При входе нужно отсканировать карту лояльности «Пятёрочки» — на основе предпочтений и покупок сформируется подборка товаров.
  • Площадь торгового зала — 215 м². Там есть фрукты, овощи, напитки, выпечка, готовая еда и другое. Всё остальное можно выбрать на специальном экране или расположенных в зале планшетах — заказ соберут сотрудники магазина.
«Пятёрочка» открыла магазин, где заказ нужно делать на экране — сотрудники сами соберут товары
  • Заказ обещают собрать за семь минут. Подождать его можно в зоне с кафе, где есть Wi-Fi и розетки для подзарядки устройств. Следить за сборкой можно через экраны.
  • Все ценники в магазине — электронные. Есть кассы самообслуживания, где можно рассчитаться в том числе наличными.
«Пятёрочка» открыла магазин, где заказ нужно делать на экране — сотрудники сами соберут товары
«Пятёрочка» открыла магазин, где заказ нужно делать на экране — сотрудники сами соберут товары
«Пятёрочка» открыла магазин, где заказ нужно делать на экране — сотрудники сами соберут товары
«Пятёрочка» открыла магазин, где заказ нужно делать на экране — сотрудники сами соберут товары
«Пятёрочка» открыла магазин, где заказ нужно делать на экране — сотрудники сами соберут товары

#новости #пятёрочка

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