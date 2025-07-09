«Вкусвилл» вышел на рынок Армении — начал продавать товары в партнёрских супермаркетах

До этого компания предлагала только доставку в страну.Ритейлер установил брендированные стеллажи со своими товарами в сети супермаркетов «88», рассказала компания. На старте — в четырёх торговых точках в Ереване: на улицах Абовяна и Наири Зарьяна, а также проспектах Саят-Новы и Маштоца.В магазинах представлено более 100 позиций: бакалея, сладости, снеки, напитки и продукты для детей. Товары «Вкусвилл» выбирал вместе с партнёром на основе предпочтений покупателей и тенденций спроса. Ассортимент планируют расширять.Оптовое направление «Вкусвилл Бизнес» поставляет товары под собственной торговой маркой более 240 партнёрам. В СНГ компания сотрудничает, например, с магазинами Green в Беларуси и Globus в Кыргызстане.В 2022 году «Вкусвилл» запустил доставку товаров в Армению и другие страны в партнёрстве с Boxberry. В 2023-м ритейлер подключил к сервису СДЭК.Источник: «Вкусвилл»#новости #вкусвилл