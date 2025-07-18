Покупатели пожаловались на рост стоимости полиэтиленовых пакетов у крупных ритейлеров — ФАС заявила, что проверит обращение

По словам авторов обращения, за год цена на товар выросла в среднем на 25%.Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров попросила ФАС проверить «Пятёрочку» и «Перекрёсток» (входят в X5 Group), «Магнит» и «Дикси» (последний принадлежит «Магниту»), пишет «Ъ» со ссылкой на письмо.Авторы утверждают, что между сетями есть признаки «ценового сговора». Они указывают на рост розничных цен на полиэтиленовые пакеты: за год в среднем на 25% год к году. При этом все сети установили одинаковую цену — 9,99 рубля, хотя раньше стоимость отличалась.В X5 Group, «Магните» и «Дикси» не ответили «Ъ». В ФАС сообщили, что рассматривают обращение — если нарушения найдут, отреагируют «должным образом».По данным ассоциации, закупочная цена пакетов в среднем составляет от 2,5 до 3 рублей за штуку. В Союзе переработчиков пластмасс сообщили, что отпускные цены на пакеты-майки из полиэтилена для ритейлеров упали примерно на 5-10%. По словам собеседника газеты среди производителей, за январь-июнь 2025-го цена на готовое изделие снизилась на 18%.Партнёр адвокатского бюро КИАП Илья Ищук отметил: относительно синхронное повышение цены на один и тот же товар может быть признаком картеля, но одного этого недостаточно. При этом, по его мнению, вероятность сговора со стороны ритейлеров «довольно низкая»: компании знают, как работает антимонопольное регулирование, и оценивают свои риски.Источник: X5 Group#новости