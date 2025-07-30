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Евгения Евсеева
Ритейл

У «Вкусвилла» произошёл сбой: не работают сайт и приложение

Обновлено в 17:07 мск
Мобильное приложение и сайт «Вкусвилла» полностью восстановили свою работу.

Компания временно отключила их из-за «технических неполадок».

  • На сайте и в приложении «Вкусвилла» размещено уведомление: «Технические неполадки. Мы скоро всё исправим». Сайт продолжает работать в режиме каталога, заказать ничего нельзя.
  • Пресс-служба сети сообщила о «локальном внутреннем сбое». Изменений в конфигурации нет, подозрительных входов или утечки данных не зафиксировано, что исключает кибератаку. Офлайн-магазины работают.
  • Причины сбоя в компании не раскрывают, когда его исправят — тоже.
  • Согласно данным Downdetector, сообщения о проблемах в работе сервисов «Вкусвилла» начали поступать в 11:00 мск. Около половины пользователей (45%) пожаловались на сбой мобильного приложения, ещё 30% сообщили о сбое личного кабинета, 22% — о сбое сайта.

#новости #вкусвилл #самокат

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