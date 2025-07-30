У «Вкусвилла» произошёл сбой: не работают сайт и приложение

Компания временно отключила их из-за «технических неполадок». На сайте и в приложении «Вкусвилла» размещено уведомление: «Технические неполадки. Мы скоро всё исправим». Сайт продолжает работать в режиме каталога, заказать ничего нельзя.Пресс-служба сети сообщила о «локальном внутреннем сбое». Изменений в конфигурации нет, подозрительных входов или утечки данных не зафиксировано, что исключает кибератаку. Офлайн-магазины работают.Причины сбоя в компании не раскрывают, когда его исправят — тоже.Согласно данным Downdetector, сообщения о проблемах в работе сервисов «Вкусвилла» начали поступать в 11:00 мск. Около половины пользователей (45%) пожаловались на сбой мобильного приложения, ещё 30% сообщили о сбое личного кабинета, 22% — о сбое сайта.#новости #вкусвилл #самокат