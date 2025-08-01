«Лучше всех считают деньги те, у кого они есть»: глава «Чижика» — о названии, отличии от других дискаунтеров, продвижении и сдерживании цен

Идея у всех была такая: товар лежит на палетах, магазины скромные, ассортимент простой. В конце 1990-х нам всем это очень нравилось — потому что денег нет, а сеть создать хочется. И казалось: сейчас я тоже на палеты расставлю коробки и буду продавать. Но на самом деле это интерфейс, который виден, а что там происходит под капотом, никто не знал.

И все начали открывать такие магазины. И они все за десять лет превратились в магазины у дома. Почему? Потому что приходят клиенты, инвесторы или журналисты и спрашивают: у тебя хороший магазин, цена хорошая, но можешь ты хотя бы пол помыть? Ты говоришь, окей, помыл пол, на 1% цену поднял. Потом говорят: нельзя свет получше сделать? Потом расширил ассортимент, поставил новое оборудование и так далее.