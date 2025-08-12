Китайская компания JD.com станет косвенным совладельцем «М.Видео-Эльдорадо» — РБК

Но при этом китайский ритейлер заинтересован в развитии бизнеса в России. Источник: JD.com В конце июля 2025 года китайская JD.com договорилась о покупке Ceconomy, владельца Media-Saturn-Holding, который развивает в Европе сети электроники под брендами MediaMarkt и Saturn.Как утверждают источники РБК, в сделку также войдёт российский актив Media-Saturn-Holding — доля в 15% в «М.Видео-Эльдорадо», которой компания владела с 2018 года.Также, по словам одного из собеседников, JD.com планирует не просто быть «косвенным совладельцем», а заинтересована в развитии бизнеса в России и продвижении своих товаров через российского ритейлера.Но останется ли у JD.com пакет такого же размера — неизвестно. В мае 2025 года «М.Видео-Эльдорадо» объявила о допэмиссии акций, что может размыть долю Media-Saturn-Holding и других миноритариев. Для сохранения доли понадобится разрешение от правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями.Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров назвал эту новость позитивной для «М.Видео-Эльдорадо», «потому что вместо спящего акционера они получают совладельца, который может быть очень полезным с точки зрения развития и роста онлайн-продаж и заинтересован в увеличении доли на российском рынке».На фоне новости акции «М.Видео-Эльдорадо» росли на 9,5% — на 11:48 мск они поднимаются на 4,61%, до 98,65 рубля за бумагу. #новости