Китайская компания JD.com станет косвенным совладельцем «М.Видео-Эльдорадо» — РБК

Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров назвал эту новость позитивной для «М.Видео-Эльдорадо», «потому что вместо спящего акционера они получают совладельца, который может быть очень полезным с точки зрения развития и роста онлайн-продаж и заинтересован в увеличении доли на российском рынке».