Виктория Ли
Ритейл

«Никакого стейка или красного вина»: владелец сетей датских супермаркетов переоборудует часть магазинов «на случай ЧС» — в них будут только товары первой необходимости

Точки также оборудуют дополнительными складами и резервными источниками электропитания.

Источник: Ida Marie Odgaard/ Ritzau Scanpix/ DR
  • Датский ритейлер Salling Group объявил о планах переделать часть своих магазинов под «экстренные» — на случай «экстремальных погодных условий, неопределённых ситуаций в плане безопасности и кибератак».
  • Инициатива коснётся части точек сетей Føtex и Netto, а также всех супермаркетов Bilka. По словам PR-менеджера компании Якоба Крогсгаарда Нильсена, магазины распродадут имеющиеся в наличии товары, а затем переключатся на ассортимент с долгим сроком хранения — в частности, товары первой необходимости, рекомендованные Датским агентством по чрезвычайным ситуациям.
  • «Сюда не получится заглянуть в выходные за стейком и бутылкой красного вина — у нас будет другой формат», — отметил Нильсен.
  • Компания также сообщила, что оборудует все точки дополнительными складами и резервными источниками электропитания — чтобы они могли продержаться как минимум двое суток без доступа к внешним сетям и коммуникациям. Дополнительные генераторы уже установили в некоторых магазинах Føtex и всей сети Bilka.
  • Также покупатели смогут расплатиться наличкой, хотя в Дании распространён онлайн-банкинг: им пользуется 96% жителей, согласно данным норвежского финсервиса Finansplassen.
  • К 2028 году Salling Group рассчитывает охватить 80% жителей страны: ближайший «экстренный» магазин будет находиться не дальше 50 км, в том числе и на островах вроде Борнхольма. В случае ЧС компания обещает держать остальные торговые точки «как можно дольше» открытыми.
  • В 2024 году власти Дании призвали граждан подготовить трёхдневный аварийный запас на случай отключения электричества, газа и воды. Однако, согласно опросу летом 2025 года, 60% проигнорировали указания, а более трети посчитали меры излишними.

#новости

14
4
2
70 комментариев