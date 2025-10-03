Кибератака на крупнейшую пивоваренную компанию Японии Asahi привела к перебоям с поставками и остановке производства на большинстве заводов

Некоторые японские торговые сети предупредили о возможном дефиците напитков Asahi. Источник: BloombergСбой произошёл 29 сентября 2025 года и парализовал работу большинства из 30 заводов Asahi в Японии, пишет Bloomberg. Компания и её дочерние структуры также приостановили отгрузку и обработку заказов и работу колл-центров.В Asahi подтвердили, что злоумышленники использовали «программу-вымогатель», но не смогли назвать сроки восстановления систем. На фоне кибератаки акции компании упали примерно на 7% с начала недели, отмечает издание.Некоторые японские торговые сети предупредили покупателей о возможном дефиците напитков и продовольственной продукции Asahi из-за приостановки поставок.Произошедшее с Asahi показало уязвимость японских компаний к кибератакам, подчёркивает Bloomberg. По данным японской полиции, в первой половине 2025 года в стране зафиксировали 116 случаев использования «программ-вымогателей».#новости