Один из крупнейших мировых производителей электроинструментов Makita подал в России иски почти на 200 млн рублей с начала 2025 года из-за подделок товаров

Официально бренд не объявлял об уходе с российского рынка, но постепенно сокращал продажи, отмечал «Ъ».Источник: itm.co.nzЯпонская Makita с начала 2025 года подала 56 исков в российские суды на сумму более 196 млн рублей, заметил Shopper's. Претензии к предпринимателям и продавцам связаны с нарушением исключительных прав.Во многих исках в качестве третьих лиц указаны юрлица Ozon и Wildberries. Суммы исков составляют от 300 тысяч рублей, в 33 делах компания требует максимально возможную по этой статье компенсацию — 5 млн рублей. В 2024 году Makita подала 20 исков, но требовала в основном по 300 тысяч.Два поданных в 2025 году крупных иска компания уже выиграла, отмечает издание. Один — к ИП на 3 млн рублей за незаконное использование товарного знака после того, как обнаружила продажу товаров своего бренда на Wildberries «с признаками контрафактности». По второму суд постановил выплатить 8 млн рублей.В начале сентября 2025 года гендиректор сети «Петрович» Евгений Мовчан говорил на форуме «Ресурсы роста. Ритейл и интеграция», что 99% товаров Makita, которые продаются на маркетплейсах, — это подделка. По его словам, это данные японской компании, которая разрешила ими поделиться.По оценке «Infoline-Аналитики», которую приводил «Ъ», в 2021 году Makita была лидером на российском рынке электроинструментов с долей до 20% в денежном выражении. К началу 2025-го доля не превышала 1,5%.#новости