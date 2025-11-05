Популярное
Евгения Евсеева
Ритейл

«Яндекс Фабрика» запустила свой первый офлайн-магазин — пока временный

Но в случае успеха она готова открывать и постоянные точки.

Источник здесь и далее: «Яндекс»
  • Производственная компания «Яндекса» открыла временный магазин в московском «Авиапарке» — в нём продаётся одежда под брендом Muted, сообщила она.
  • Это первая офлайн-площадка для компании — до этого её товары продавались только в онлайне.
  • В течение 2026 года «Фабрика» планирует открывать и другие временные физические точки со своими брендами.
  • В дальнейшем компания запустит ряд постоянных магазинов, уточнили «Ведомостям». Временные точки позволят ей протестировать офлайн-модель, а покупателям — познакомиться с ассортиментом ритейлера вживую.
