«Яндекс Фабрика» запустила свой первый офлайн-магазин — пока временный

Но в случае успеха она готова открывать и постоянные точки.Источник здесь и далее: «Яндекс»Производственная компания «Яндекса» открыла временный магазин в московском «Авиапарке» — в нём продаётся одежда под брендом Muted, сообщила она.Это первая офлайн-площадка для компании — до этого её товары продавались только в онлайне.В течение 2026 года «Фабрика» планирует открывать и другие временные физические точки со своими брендами.В дальнейшем компания запустит ряд постоянных магазинов, уточнили «Ведомостям». Временные точки позволят ей протестировать офлайн-модель, а покупателям — познакомиться с ассортиментом ритейлера вживую.#новости #яндекс