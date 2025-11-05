«Газпромбанк» передаст управление торговыми центрами «Мега» компании «Велес менеджмент»

Но останется их владельцем.Источник: ТАСС«Газпромбанк» передаст управление компании «Велес менеджмент» — она специализируется на управлении активами и инвестиционными портфелями, пишет «Коммерсантъ».За операционное и стратегическое управление будет по-прежнему отвечать команда «Меги». Новым гендиректором УК «Мега» станет Оксана Козлова.В «Газпромбанке» объяснили решение «необходимостью реализации дальнейшего этапа развития крупнейшего портфеля коммерческой недвижимости».Банк выкупил торговые центры у шведской Ingka Centres в сентябре 2023 года. Он получил 14 ТЦ в 12 регионах России — в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде.#новости #газпромбанк #мега