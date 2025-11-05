Популярное
Евгения Евсеева
Ритейл

«Газпромбанк» передаст управление торговыми центрами «Мега» компании «Велес менеджмент»

Но останется их владельцем.

Источник: ТАСС
  • «Газпромбанк» передаст управление компании «Велес менеджмент» — она специализируется на управлении активами и инвестиционными портфелями, пишет «Коммерсантъ».
  • За операционное и стратегическое управление будет по-прежнему отвечать команда «Меги». Новым гендиректором УК «Мега» станет Оксана Козлова.
  • В «Газпромбанке» объяснили решение «необходимостью реализации дальнейшего этапа развития крупнейшего портфеля коммерческой недвижимости».
  • Банк выкупил торговые центры у шведской Ingka Centres в сентябре 2023 года. Он получил 14 ТЦ в 12 регионах России — в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде.

