Таня Боброва
Ритейл

Ритейлер одежды Sela начал продавать товары для дома под брендом Sela Home

Компания открыла шесть магазинов и продажи на сайте.

Источник: Sela Home / Shopper's
  • Sela Home уже открыли в торговых центрах «Коламбус», «Павелецкая плаза» и «Город Лефортово» в Москве, «Охта молл» в Санкт-Петербурге, «Мега» в Ростове-на-Дону и «Гринвич» в Екатеринбурге.
  • До конца 2025 года Sela Home откроется в московских «Мега Химки» и «Ривьера», петербургском «Голливуде», в «Горизонте» в Ростове-на-Дону и «Планете» в Красноярске, пишет Shopper's.
  • В линейке — около 500 позиций: текстиль для дома, посуда, декор, товары для хранения, аксессуары для ванной комнаты, игрушки и товары для детей. Текстиль, например, стоит от 499 рублей за сервировочную салфетку до 9599 рублей за постельное бельё, следует из информации на сайте ритейлера.
  • В 2026 году компания планирует добавить товары для животных, аксессуары для готовки и сезонные коллекции — например, полотенца для пляжа, товары для пикника и отдыха на природе, пишет New Retail. По словам ритейлера, концепт и продукт для Sela Home разрабатывали самостоятельно.
Источник: Telegram-канал «лидер мнений среди удобрений»
  • Российские ритейлеры стали активнее развивать направление товаров для дома после ухода из России H&M Home и Zara Home. Например, «Яндекс Маркет» начал продажи под собственной маркой Pragma, запустил магазины бренд Redecoro.

#новости #sela

1
10 комментариев