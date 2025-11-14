Компания открыла шесть магазинов и продажи на сайте.Источник: Sela Home / Shopper'sSela Home уже открыли в торговых центрах «Коламбус», «Павелецкая плаза» и «Город Лефортово» в Москве, «Охта молл» в Санкт-Петербурге, «Мега» в Ростове-на-Дону и «Гринвич» в Екатеринбурге.До конца 2025 года Sela Home откроется в московских «Мега Химки» и «Ривьера», петербургском «Голливуде», в «Горизонте» в Ростове-на-Дону и «Планете» в Красноярске, пишет Shopper's.В линейке — около 500 позиций: текстиль для дома, посуда, декор, товары для хранения, аксессуары для ванной комнаты, игрушки и товары для детей. Текстиль, например, стоит от 499 рублей за сервировочную салфетку до 9599 рублей за постельное бельё, следует из информации на сайте ритейлера.В 2026 году компания планирует добавить товары для животных, аксессуары для готовки и сезонные коллекции — например, полотенца для пляжа, товары для пикника и отдыха на природе, пишет New Retail. По словам ритейлера, концепт и продукт для Sela Home разрабатывали самостоятельно.Российские ритейлеры стали активнее развивать направление товаров для дома после ухода из России H&M Home и Zara Home. Например, «Яндекс Маркет» начал продажи под собственной маркой Pragma, запустил магазины бренд Redecoro.#новости #sela